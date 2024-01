Test visivo: se sei un genio riuscirai a indovinare quanti lupi ci sono in foto | Hai solo 10 secondi

Pronti a giocare con noi con questo simpatico test visivo? Avete 10 secondi per riuscire a trovare tutti i lupi presenti nell’immagine. Attenzione, perché non tutti ce la faranno.

Eccoci giunti al primo test visivo di questo 2024 che siamo pronti a proporvi. Vediamo se siete attenti e soprattutto se la vostra capacità di osservazione sia ben sviluppata, anche perchè non è facile trovarli tutti al primo colpo.

Ecco cosa dovrete fare. Guardate la figura e avrete 10 secondi per trovare tutti i lupi dell’immagine, fate attenzione perchè è facilissimo confondersi, non tutti ce la fanno al primo colpo, soltanto i geni dell’osservazione li troveranno tutti. Ma non disperate, è soltanto un gioco, qualora non li trovaste tutti quanti subito, fatevi una bella risata e provateci di nuovo.

Il test visivo dei lupi

Prima di proseguire con il nostro test visivo, volevamo raccontarvi un pò il motivo per cui la figura del lupo è così tanto apprezzata da molti. Questo animale non è soltanto uno dei simboli più tatuati di sempre, ma è anche quello più sognato e ammirato. Ma perché chiederete voi? Perché questo abile predatore simboleggia forza, astuzia, fedeltà, attaccamento per la famiglia, lealtà verso gli altri e simbolo di protezione.

Sognare un lupo simboleggia anche la voglia di libertà e indipendenza, la speranza di poter rompere le catene che ci tengono legati ad una particolare situazione che “ci va stretta”. Questo animale rappresenta quindi la voglia di vivere la propria vita secondo i propri schemi, senza avere paura di nulla, in quanto in natura come sappiamo, il lupo è uno dei predatori più letali di tutti.

Ecco la soluzione

Chiusa la parenti del significato della figura del lupo, possiamo tornare al nostro test visivo. Allora, dopo aver visto la figura per 10 secondi, quanti lupi avete visto nel disegno? La soluzione al quesito è 30.

Si, è vero, siamo stati cattivelli, non era facile trovarli tutti in un lasso di tempo così ristretto. Però è anche vero che una piccola percentuale di persone, è riuscita a contarli tutti quanti. Sapete il perchè? Non perchè siano più intelligenti o migliori di altri, semplicemente perchè la loro acutezza visiva è ben sviluppata.

Per questo vi diciamo, non vi sottovalutate, se non siete riusciti a scovarli tutti, non dovrete fare altro che allenare la vostra mente, con test ed esercizi mirati. Vedrete che dopo qualche settimane, riuscirete ad affrontare nuovamente questo test, riuscendo a rispondere correttamente alla soluzione.