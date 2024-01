Allarme intossicazione alimentare: puoi evitarla proprio con questo metodo | I tuoi cibi sono al sicuro

Pochi semplici passi per evitare l’intossicazione alimentare. Questo metodo salverà il tuo cibo: di seguito i dettagli

A seguito delle festività natalizie, uno dei temi più discussi è proprio quello dell’intossicazione alimentare. In un periodo dell’anno in cui le influenze stagionali non mancano, è necessario correre ai ripari con un’alimentazione nutriente e sana.

Evitare quella fastidiosissima influenza è uno degli obiettivi che ogni anno si presenta nel periodo natalizio quando siamo alle prese con i piatti tipici e nessuna dieta può fermare le tradizioni culinarie. Bere, mangiare e festeggiare in compagnia è un lusso di cui l’Italia non può proprio fare a meno.

Tuttavia, l’intossicazione da alimenti è un nemico concreto, ma di cui non si deve avere alcuna paura. Esistono infatti dei rimedi per evitare di contrarla o in caso contrario, di fronteggiare i sintomi che ne derivano. Queste intossicazioni sono molto più comuni di ciò che si immagina e molto spesso si verifica a seguito del consumo di carne o pesce curdo.

Consiste, infatti, nell’ingestione di alimenti contaminati da altri patogeni dannosi per la salute dell’uomo. I sintomi possono manifestarsi in modo soggettivo, ma generalmente iniziano con dolori addominali e nausea associati spesso a dissenteria, febbre e inappetenza.

Le cause dell’intossicazione alimentare

Come abbiamo anticipato, il consumo di pesce o carne cruda sono la principale causa dell’intossicazione alimentare. Infatti, l’elevata temperatura della cottura, tende a debellare i patogeni che sono dannosi per il nostro organismo. Non è necessario che un cibo sia scaduto per intossicarsi o per sviluppare una carica virale o batterica potenzialmente pericolosa.

Inoltre, non sempre il “fatto in casa” è sinonimo di salute e benessere e anche un piatto casalingo può compromettere la nostra salute. Infatti, le produzioni industriali devono rispettare delle normative rigidissime circa la provenienza delle materie prime e l’igiene. In casa, invece, si possono commettere moltissimi errori di contaminazione o di sterilizzazione degli utensili da cucina.

Allarme intossicazione alimentare: ora puoi evitarla

L’intossicazione alimentare è uno dei principali nemici dell’uomo che provoca malessere ed una serie di fastidiosi sintomi. Una delle cause di intossicazione consiste nella scorretta conservazione del cibo. Diventa fondamentale conoscere come conservare un alimento non solo per limitare gli sprechi, ma anche per evitare di creare danni al nostro intestino.

A seguito delle festività natalizie, delle cene e dei cenoni in cui non si è fatto altro che cucinare, i cibi avanzati sono sicuramente tantissimi. Ma ci sono alcuni passi per conservare gli alimenti correttamente ed evitare di buttarli. In primo luogo, tutti gli alimenti deperibili devono andare in frigo entro due ore dalla cottura. Trascorso questo limite di tempo, il prodotto diventa pericoloso poichè i batteri possono moltiplicarsi rapidamente. In secondo luogo, utilizzare contenitori in vetro e piccoli aiuta a far raffreddare prima la pietanza e consente una migliore conservazione. Infine, ma non meno importante è il congelamento del cibo. Se gli avanzi devono essere conservati per più tempo, è necessario congelarli entro 4 giorni in modo da evitare ai batteri di formarsi e moltiplicarsi.