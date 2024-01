Gonfiore addominale post feste: la soluzione è in un alimento che possiediamo tutti in casa

E’ impossibile non sentirsi gonfi dopo le feste natalizie, in quanto i pasti si sa, non saranno stati per niente leggeri. Ecco come ovviare a questa sgradita sensazione con un alimento che abbiamo tutti in casa.

Le feste sono quasi finite e anche quest’anno, per la maggior parte delle persone, sono state all’insegna del divertimento, dei super pasti abbondanti, delle tombolate con amici e parenti e della condivisione di regali e momenti magici.

Tra un ricordo e l’altro, in memoria anche delle persone che non ci sono più, le varie famiglie hanno festeggiato all’insegna del buon cibo e della gradita compagnia. Come tutti gli anni però, il ritorno alla vita di tutti i giorni è sempre difficile, in quanto il gonfiore addominale non ci abbandona per diversi giorni dopo bagordi e ricchi manicaretti. Ecco perchè con questo particolare alimento, potrete accelerare l’operazione di “sgonfiamento”.

L’alimento anti gonfiore addominale

Le abbuffate delle feste sono sempre molto gradite, in quanto è l’occasione giusta per provare nuove ricette da proporre ad amici e parenti. I manicaretti preparati dalle varie food blogger sono veramente strepitosi, però è anche vero che la maggior parte di questi piatti, sono molto calorici. Una volta tornati “nei ranghi”, bisognerà correre ai ripari per tornare in forma. In primis, evitate di pesarvi ossessivamente dopo questi giorni di maxi pranzi e maxi cene.

Iniziate a consumare nuovamente i pasti ai quali eravate abituati, facendovi uno schema su come dividere proteine e carboidrati. Proseguite la vostra attività fisica e prediligete minestroni, per dare un effetto detox molto strong al vostro metabolismo. Se ascoltate noi, dopo una settimana di depurazione, allora potrete risalire sulla temuta bilancia e partire da quel peso in avanti.

Una bevanda facile da preparare

Oltre a tutti i consigli sopra riportati, potrete consumare regolarmente una deliziosa tisana depurativa al carciofo, che vi farà ridurre quella sensazione di gonfiore addominale da dopo feste. Prepararla è veramente semplicissima, in quanto non dovrete fare altro che far bollire un litro di acqua e aggiungere le foglie dei carciofi di scarto, le quali nel 90% dei casi finiscono nell’organico.

Alle foglie dei carciofi potrete aggiungere anche bucce di limoni, zenzero, finocchi (foglie e gambi) e curcuma. Lasciate in infusione per 15 minuti, filtrate il tutto e preparatevi a gustare una super tisana detox depurativa che vi farà subito sentire meno gonfi. Qualora l’infuso fosse troppo amaro, potrete inserire del dolcificante a vostra discrezione.