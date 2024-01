Test della personalità: scegli la divinità e ti dirò chi eri nel passato

Con questo simpatico test della personalità potrai sapere i pregi e i difetti del tuo carattere. Scegli l’immagine della divinità che più ti rappresenta, in base al numero ti diremo a chi assomigli.

Le divinità, l’Olimpo, Zeus e tutto quello che ruota attorno ad esse, ha sempre affascinato le persone, fin dai tempi in cui si studiavano a scuola. Si guarda a loro, merito anche dei vari film e telefilm che sono stati trasmessi nel corso degli anni, con curiosità e un pizzico di invidia. Chi non vorrebbe i loro poteri?

Per questo oggi siamo qui a mostrarvi questo simpatico test della personalità con 4 divinità che ci aiuteranno a svelarvi parecchi aneddoti sul vostro carattere. Se volete sapere quali sono i vostri pregi e difetti e capire se realmente assomigliate al Dio o Dea di turno, scegliete un numero e vi diremo chi siete veramente.

Il test della divinità

Ricordatevi sempre la regola di base che vi abbiamo sempre indicato anche nei test passati. Scegliete la prima immagine che vi colpisce, di getto, senza pensarci troppo, altrimenti il test non vale. Il vostro subconscio capisce le cose prima di voi stessi, motivo per cui dovreste sempre dargli retta. Ovviamente ricordiamo, che questo test della personalità è soltanto un gioco, un momento spensierato da vivere nel corso della giornata, magari quando si è in pausa dal lavoro.

Non ha nessuna valenza scientifica, quindi il risultato è puramente a titolo informativo/scherzoso. Non rimaneteci quindi male se la risposta non vi soddisferà al 100%. Premesse a parte, adesso siete pronti a giocare con noi. Quindi, guardate l’immagine che vi abbiamo riportato e scegliete la divinità che prima vi colpisce. Cercate il numero corrispondente, nel paragrafo successivo e scoprite i tratti dominanti della vostra personalità

Ecco le risposte

Avete scelto l’immagine della divinità che più vi ha colpito? Al numero corrisponde la soluzione di questo simpatico test della personalità, il quale vi svelerà diversi dettagli della vostra personalità. Iniziamo:

NUMERO 1 : Corrisponde al possente Dio Apollo , se avete scelto questa immagine, vuol dire che siete delle persone molto ordinate e razionali, odiate il caos e il disordine. Amate la vita e tutti i suoi lati positivi, ma tendete ad evitare tutti gli aspetti negativi e scomodi, quelli che sfuggono al vostro controllo, qualunque essi siano. Spiace dirvi che alcune volte i problemi dovrete affrontarli, non sempre si può scappare;

: Corrisponde al possente Dio , se avete scelto questa immagine, vuol dire che siete delle persone molto ordinate e razionali, odiate il caos e il disordine. Amate la vita e tutti i suoi lati positivi, ma tendete ad evitare tutti gli aspetti negativi e scomodi, quelli che sfuggono al vostro controllo, qualunque essi siano. Spiace dirvi che alcune volte i problemi dovrete affrontarli, non sempre si può scappare; NUMERO 2: Corrisponde al Dio Dionisio , se avete scelto questa immagine, siete in totale contrapposizione ad Apollo. Amate il caos e i piaceri della vita, non amate pianificare in anticipo le cose ma preferite vivere tutto come una sorpresa e un’avventura. Vivete sicuramente in maniera intensa, però molte volte rischiate di esagerare con le trasgressioni, rendendovi quindi persone un pò antipatich e;

Corrisponde al Dio , se avete scelto questa immagine, siete in totale contrapposizione ad Apollo. Amate il caos e i piaceri della vita, non amate pianificare in anticipo le cose ma preferite vivere tutto come una sorpresa e un’avventura. Vivete sicuramente in maniera intensa, però molte volte rischiate di esagerare con le trasgressioni, rendendovi quindi persone un pò antipatich NUMERO 3: Corrisponde alla Dea Demetra , se avete scelto questa immagine, vuol dire che amate intensamente la vostra casa e prendervi cura di essa e di tutti i suoi membri. La famiglia per voi è importante e anche la gestione domestica lo è, fate attenzione però a non concentrarvi solo ed esclusivamente su questi aspetti, trascurando voi e la vostra forma fisica, in quanto diventate sedentari con facilità;

Corrisponde alla Dea , se avete scelto questa immagine, vuol dire che amate intensamente la vostra casa e prendervi cura di essa e di tutti i suoi membri. La famiglia per voi è importante e anche la gestione domestica lo è, fate attenzione però a non concentrarvi solo ed esclusivamente su questi aspetti, trascurando voi e la vostra forma fisica, in quanto diventate sedentari con facilità; NUMERO 4: Corrisponde alla Dea Afrodite, se avete scelto questa immagine, vuol dire che amate le cose belle, l’arte, la cultura e vi piace stare sotto i riflettori. Così come Apollo, non amate il dramma e non volete affrontare i fatti tristi della vita, ma purtroppo, la vita è come la moneta, ci sono sempre due facce e vanno affrontate entrambe.