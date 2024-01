Addio cimici: con questo prodotto naturale sarà solo un lontano ricordo | Puoi realizzarlo in 5 minuti

Dite addio a quelle fastidiose cimici che seminano il terrore, una volta entrate in casa. Con questo repellente naturale, le terrete lontane da casa vostra, non sentendo più quel terribile fetore che questi insetti rilasciano.

Nel periodo estivo, tutti quanti conosciamo benissimo quel fastidioso rumore di ali che sbattono vicino al lampadario, al 90% alzando gli occhi al soffitto, vedrete loro, le cimici. Quei terribili insetti che con il loro fetore fanno scappare gli inquilini da casa.

Si attaccano ovunque e soprattutto entrano da tutte le parti, per non parlare di lenzuola e asciugamani, che sono per loro un ottimo passaggio per entrare nelle vostre abitazioni. Ma niente paura, con questo potente repellente, rigorosamente naturale, le terrete lontane da casa vostra, in quanto non solo loro possono emanare odori sgraditi.

Il repellente per le cimici

Le cimici, ci danno tregua nel periodo invernale, ma poi tornano ogni anno, più agguerrite di prima. Invadono case, distruggono i raccolti dell’agricoltura e si attaccano ovunque, perfino ai vostri capelli mentre camminate. Il problema di questo insetto è quello che nel momento in cui vi entra in casa, potrebbe prolificare, non riuscendo più a debellarlo con i rimedi naturali. In quel caso dovrete necessariamente chiamare la disinfestazione, in quanto le cimici si nascondono ovunque, essendo molto abili nell’arte della mimetizzazione.

Non sono portatrici di malattie per l’essere umano, ma da come possiamo leggere sul sito di Greenme: “le loro punture causano comunque irritazioni cutanee e piccole vesciche, che possono anche infettarsi”. Ricordatevi inoltre che le cimici odiano gli ambienti puliti, quindi più riuscirete a pulire la casa, togliendo soprattutto la polvere dai vari angoli della casa, più gli farete capire che la vostra abitazione non è il suo habitat naturale. Anche le lenzuola gialle e verdi, dicono che possano infastidire l’insetto.

Prepararlo in 5 minuti

Per cercare di tenere alla larga le cimici da casa, potrete preparare un repellente totalmente naturale e non inquinante, che grazie all’odore sgradito all’insetto, dovrebbe convincerlo a “girare i tacchi”. Generalmente sono tre gli oli essenziali che detestano, quello all’eucalipto, all’origano comune e ai chiodi di garofano. Scegliete quello che più vi aggrada, procuratevi un nebulizzatore e riempitelo con 100 ml di acqua e 60 gocce di olio essenziale.

Spruzzatelo due o tre volte al giorno nei luoghi più a rischio e sul bucato steso. Come per esempio lenzuola, asciugamani, tende, per non parlare di materassi, tappeti e così via. Con la scusa, voi otterrete anche un profumatore d’ambiente economico, mentre le cimici saranno disgustate dalla fragranza e dovrebbero restare fuori da casa vostra.