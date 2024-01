Test di osservazione: questo numero 8153 è ripetuto tante ma c’e un intruso | Hai 10 secondi per trovarlo

Ecco un divertente test di osservazione tutto per voi, c’è un numero intruso che dovete scovare, avrete soltanto 10 secondi per trovarlo e sappiate che non sarà facile.

L’Epifania tutte le feste si porta via, è sempre la stessa storia ogni anno e ogni 6 gennaio, l’umore delle persone è triste, sia perchè è ora di togliere l’albero di Natale, sia perché per un bel pò di tempo, non ci sono più giorni da stare a casa dal lavoro.

Così, per addolcirvi un pò la pillola, abbiamo pensato di proporvi un simpatico test di osservazione, che vi terrà la mente occupata per un pò, senza pensare al ritorno al lavoro. Dunque, avrete 10 secondi per trovare il numero intruso, in quanto come vedrete, il valore “8153” viene ripetuto tantissime volte, ma in una riga, troverete l’errore.

Il test di osservazione da 10 secondi

I test di osservazione, servono per mettere alla prova le vostre abilità visive, in quanto in molti pensano di avercele super sviluppate, ma a conti fatti non è sempre così. Prendete questo test per esempio, alla maggior parte delle persone servono almeno 20 secondi per trovare il numero errato. Soltanto una piccola percentuale di sfidanti, riesce a farcela in 10 secondi, come viene richiesto dalle regole di questo gioco.

Ricordatevi sempre che questo è un gioco, quindi non c’è bisogno di rattristarsi se non ce la farete subito al primo colpo. Questo dovrebbe essere l’input per voi, ad esercitarvi nel corso dei giorni, in modo da sviluppare sempre di più il vostro spirito di osservazione. Detto questo, siete pronti ad iniziare?

Pronti, partenza e…via!

Dopo questo preambolo, siete pronti a giocare con noi? Come detto in precedenza, in questo simpatico test di osservazione, come potrete notare, in numero “8153” appare tantissime volte, ma tra tutte quelle cifre c’è un intruso. Avete 10 secondi per trovarlo. Allora l’avevate visto da soli prima di leggere la nostra soluzione?

Se si, siete stati bravissimi, fate parte di quella piccola percentuale di sfidanti, che ha trovato l’intruso nel lasso di tempo indicato. Se no invece, non vergognatevi, in quanto alla maggior parte delle persone servono almeno 20 secondi per trovare il valore errato. Ricordatevi che il cervello ci impiega un pò a visionare l’errore in una sequenza di numeri, soprattutto se, come in questo caso, il valore cambia dal resto soltanto per una cifra. Come avrete visto, anziché esserci scritto “8153“a ripetizione, in un’occasione viene riportato il “8133“. Detto questo, vi siete divertiti a giocare con noi?