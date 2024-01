“Fa un freddo cane”: Dietro questa affermazione si nasconde un grande segreto | Scoprilo subito

Ma voi lo sapete perchè si usa l’espressione: “Fa un freddo cane”? Questa affermazione nasconde un segreto che vi lascerà senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare un simile significato.

L’inverno è ormai arrivato in quasi tutte le regioni italiane, anche se in ritardo quest’anno, ma ormai ci siamo. Le temperature ormai sono abbastanza altalenanti, ma fortunatamente viviamo ancora una parvenza di quello che dovrebbero essere le normali stagioni durante l’anno.

Ed è proprio in questi mesi di freddo che tutti quanti almeno una volta nella nostra vita, abbiamo usato l’espressione “fa un freddo cane“. Ma voi lo sapete perchè si usa questo modo di dire? Il significato rilascia una triste verità che vi farà riflettere ogni volta che direte questa frase.

Perchè si dice “fa un freddo cane”?

Prima di proseguire, vogliamo sfatare un mito, i cani non sono predisposti a vivere perennemente al freddo, soltanto perché rivestiti dal loro pelo, che può essere più o meno folto, dipende dalle razze. Le conseguenze a lungo termine di un’esposizione continuativa dell’animale al freddo, senza mai riparo, sono deleterie, in quanto sopraggiungeranno dolori articolari, reumatismi e così via.

Per non parlare di tutti quei poveri animali che non sopravvivono alle basse temperature, morendo congelati nelle notti più rigide. Se fa freddo per noi, fa freddo anche per loro è bene capirlo subito.

Un significato triste

Dopo questo preambolo, vogliamo svelarvi il motivo per cui si usa in inverno l’espressione: “fa un freddo cane”. Per trovare le radici di questa affermazione, bisogna spostarsi ai tempi antichi, quando al cane non era permesso entrare in casa, ma veniva legato alla catena o comunque lasciato fuori senza riparo, per fare la guardia e/o per evitare la trasmissione di malattie e di pulci e zecche.

Così, si usava usare quell’espressione in quanto si voleva sottolineare come il freddo fosse talmente tanto intenso da essere insopportabile per tutti quanti, tranne per i cani che resistevano legati fuori al freddo. Sicuramente, nell’era in cui i cani sono diventati i migliori amici dell’essere umano e risiedono stabilmente nelle case dei loro umani (i più fortunati), questo modo di dire, assumerà un altro valore da adesso in poi.

Per tutti coloro che pensano che i cani siano idonei a sopravvivere al freddo, non vogliamo aggiungere altro per cercare di convincervi del contrario, ma vi invitiamo a visionare l’esperimento svolto dal veterinario americano, Ernie Ward, il quale ha provato a vivere fuori nelle medesime condizioni di un cane. Il risultato è…da brividi!