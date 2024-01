Hai la tosse? Ecco il rimedio della nonna solo con questo prodotto | Lo abbiamo tutti in casa

Non ne puoi più della tosse? Svelato un rimedio fatto in casa semplicissimo, ti basterà un solo ingrediente

Siamo giunti ai mesi più freddi dell’anno e non possono certamente mancare quei fastidiosissimi sintomi dovuti all’influenza stagionale. Mal di gola, raffreddore, febbre e tosse sembrano non lasciare più il nostro corpo costringendoci alla clausura.

Sebbene in molti preferiscono le stagioni calde in cui le giornate sono più lunghe e la vitalità riemerge in ognuno di noi, anche l’inverno ha i suoi lati positivi e vale la pena amarlo con i suoi pregi ed i suoi difetti.

Uno degli aspetti positivi della stagione fredda che è condiviso dalla maggior parte delle persone è senza dubbio la presenza delle festività. Il Natale e la Pasqua sono delle ottime occasioni per rivedere gli amici o per passare momenti divertenti con i propri cari.

Per non parlare del fatto che l’inverno è sinonimo di piumoni, coperte, cioccolate calde e tanto relax. Per i più romantici è anche sinonimo di coccole e di atmosfere magiche. Insomma, i punti a favore sono decisamente tanti, se non fosse per quella brutta tosse che non passa mai.

Non ne puoi più della tosse? Ecco come evitarla

Come abbiamo anticipato, siamo giunti ai mesi freddi. Quella stagione in cui la tosse diventa uno degli incubi della maggior parte delle persone. Tuttavia, nessuno può sfuggire all’influenza stagionale, ma esistono alcuni accorgimenti per tutelare la propria salute ed il benessere fisico.

In primo luogo, come consigliano tutti i medici, uno dei rimedi per evitare di contrarre la tosse è senza dubbio quello di smettere di fumare o evitare i luoghi in cui si respira fumo passivo. E’ risaputo che il fumo irrita le vie respiratorie e può creare delle infiammazioni. In secondo luogo, è bene utilizzare un abbigliamento consono alle temperature. Coprire bene la gola, la testa e le orecchie può essere un’ottima soluzione contro l’influenza. Infine, è necessario evitare gli sbalzi termici poichè il nostro corpo funziona correttamente solo quando i cambi di temperatura sono graduali.

Ecco il rimedio della nonna con un solo ingrediente

E’ piuttosto frequente ammalarsi durante l’inverno e di conseguenza anche avere la tosse. Quando quest’ultimo sintomo è ancora sopportabile, è necessario agire in fretta per evitare che diventi cronica. Per alleviarla non è sempre necessario ricorrere ai medicinali, ma esistono diversi rimedi naturali che possono letteralmente salvarci.

I cosiddetti “rimedi della nonna” sono un vero toccasana per la nostra salute. La preparazione di infusi naturali è la soluzione migliore, ma esiste una ricetta fatta di un solo ingrediente presente in ogni abitazione che permette di alleviare la tosse. Ti serviranno solo 2 cipolle, una bottiglia in vetro ed una pentola d’acqua. Ma come si prepara? Affetta le cipolle, immergile in una pentola d’acqua e lasciale cuocere finchè non diventano morbide. Dopo circa 15 minuti, potete filtrare il liquido e avrete ottenuto il vostro elisir lenitivo.