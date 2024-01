Test visivo: se riesci a trovare l’elemento fuori posto in 7 secondi sei un vero genio | Solo il 2% ci riesce

Ecco un test visivo di inizio anno tutto per voi. Avete 7 secondi per trovare l’elemento fuori posto, soltanto il 2% dei partecipanti ci riesce al primo colpo.

I test visivi sono il modo di mettere alla prova il vostro spirito di osservazione, in quanto non tutti ce l’hanno allenato al 100%. Soltanto alcuni troveranno l’immagine errata al primo colpo in una manciata di secondi, questo perchè il loro cervello è predisposto all’osservazione immediata.

Con questa prova vogliamo mettere alla prova il vostro spirito visivo, in quanto dovrete guardare la foto sopra riportata e in 7 secondi, dovrete cercare quell’unico elemento diverso dagli altri, quello fuori posto che non permette all’immagine di essere continuativa nello spazio. Soltanto il 2% dei giocatori ci riesce al primo colpo, in quanto non è facile da individuare. Siete pronti a giocare?

Il test visivo dei 7 secondi

I test visivi, vengono svolti con molta passione dagli utenti, in quanto amano mettere alla prova la loro vista e il loro spirito di osservazione. Ovviamente all’inizio sarete un pò “arruginiti” se è da tanto che non esercitate la vostra mente, però vedrete che a lungo andare, prove del genere le risolverete tutte in pochi secondi.

Questo rompicapo che stiamo andando a sottoporvi, è molto difficile e soltanto una mente ben allenata troverà la risposta nei 7 secondi proposti, in media il 2% dei giocatori ci riesce al primo colpo. Questa piccola fetta di popolazione vengono definiti dei geni, in realtà, tutti potrebbero arrivare ai loro risultati dopo aver allenato la mente con altri rompicapo e quiz, che potrete svolgere anche online o con determinate app. In questa maniera, il vostro cervello sarà molto più pronto a trovare immediatamente l’elemento fuori posto. Detto questo, vi abbiamo tenuto fin troppo sulle spine. Volete sapere la soluzione?

L’avevate visto?

Come dicevamo, questo simpatico test visivo serve per mettere alla prova la vostra vista e il vostro modo di osservare immediatamente un elemento errato rispetto all’immagine circostante. Come vi dicevamo, in 7 secondi avreste dovuto trovare l’immagine errata. Ce l’avete fatta? Ricordatevi che soltanto il 2% ci riuscirà al primo colpo.

Dunque, come potrete vedere dalla soluzione che vi abbiamo riportato, l’elemento errato era la zampetta cerchiata in quanto presenta soltanto tre polpastrelli e non i soliti quattro, che vengono ripetuti nelle immagini circostanti. L’avevate trovata subito? Se si, bravissimi! Fate parte di quella piccolissima fetta di popolazione che ci è riuscita al primo colpo.

Se invece non ci siete riusciti, non disperate, in quanto con un duro e costante allenamento, siamo sicuri che al prossimo test non vi batterà più nessuno. Detto questo, vi siete divertiti?