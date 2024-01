Hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca? Puoi finalmente smascherarlo con questi segnali

Esistono dei segnali ben precisi che possono rivelare i tradimenti del partner. Avete un dubbio? Continuate nella lettura

Uno dei temi più spaventosi nella vita di coppia è sicuramente quello del tradimento. Un incubo da cui è difficile liberarsi quando si ama il proprio partner e si teme che qualcun altro possa portarlo via. Ma cos’è il tradimento? Cosa spinge una persona a tradire?

Queste sono domande secolari a cui sono state date infinite risposte, tutte vere e tutte sbagliate. L’infedeltà è valutata secondo dei parametri soggettivi che rispecchiano i propri valori e le esperienze personali di vita.

Psicologi e professionisti hanno tentato di definire questo comportamento, ma la conclusione è solo una. Generalmente chi tradisce ha bisogno di libertà e di indipendenza e potrebbe essere quasi un’autorizzazione auto concessa per trasgredire ai valori imposti dalla società.

Altri tradiscono per necessità di avventure o per patologie di dipendenza. Tuttavia, come abbiamo anticipato, ogni persona considera l’adulterio in maniera soggettiva. Per molti flirtare con un’altra persona equivale a tradire, ma molti altri considerano tradimento soprattutto quello emotivo.

I 5 tipi di tradimenti riconosciuti dalla psicologia

Come ha riportato The Indipendent, non esiste solo il tradimento che si concretizza con l’atto fisico, ma esistono tanti tipi di infedeltà più o meno gravi in base ai pareri soggettivi. Alcuni esperti di relazioni hanno individuato 4 tipologie di tradimento. Il primo è quello fisico, ma anche in questo caso ci sono pareri differenti. Ad esempio, il rapporto fisico durante il periodo di pausa, da molti non è considerata infedeltà.

Il secondo tradimento consiste nelle fantasie su persone diverse dal proprio partner. Anche qui, un conto è che l’oggetto del desiderio è una celebre attrice, un altro è che si tratti del proprio ex. La terza tipologia è quella emotiva e consiste nel provare sentimenti per un’altra persona. Questo è spesso considerato il più grave tra tutte le forme di adulterio. Infine, c’è quello virtuale. Al giorno d’oggi, molti considerano infedeltà anche lo scambio di apprezzamenti sui social o il flirt tramite le app di dating.

Ecco i segnali per scoprire un tradimento

Ovviamente scoprire di essere traditi dal proprio partner non è sicuramente piacevole. Ma sarebbe meglio vivere nel dubbio di avere al fianco un bugiardo? L’infedeltà è un fenomeno piuttosto frequente, ma esistono dei segnali per scoprire la relazione clandestina della propria metà. Il più frequente è un atteggiamento differente nei confronti dello smartphone. Un cambio improvviso di password, il telefono sempre al sicuro o il modo in cui appoggia il telefono quando non lo usa sono tutti segnali d’allarme.

In secondo luogo, sappiamo che la comunicazione nella coppia è fondamentale. Per cui se il partner improvvisamente non ci aggiorna più su cosa fa durante la giornata, è probabile che voglia nascondere qualcosa. Un altro comportamento comune di chi tradisce sono le continue critiche rivolte al partner. Il tradimento comporta dei sensi di colpa e l’infedele cercherà di scaricare la tensione di aver tradito aggredendo il partner.