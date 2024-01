Test visivo: Riesci a trovare la forcina invisibile su questo tappeto? Solo il 5% riesce

Nuovo test visivo per voi, avete 10 secondi per trovare la forcina nascosta sul tappeto. Fate attenzione perchè soltanto il 5% delle persone ci riesce al primo colpo e in così poco tempo.

I test visivi non sono sempre facili da indovinare subito al primo colpo, molti si lamentano di questo, ma alla fine se fossero semplici, come fareste a testare il vostro spirito di osservazione? Per questo devono essere complessi, perchè se li risolveste nei tempi stabiliti, sareste sicuri di aver vinto veramente per merito.

Il test di oggi è stato riprodotto diverse volte, sempre con tappeti diversi, nei quali dovete andare a ricercare la forcina per i capelli nascosta da qualche parte nel filato. Sappiate che in primis, la soluzione è molto complessa, secondo non tutti ce la fanno in 10 secondi. Soltanto il 5% dei partecipanti ha una mente così tanto sviluppata da trovarla subito. Cominciamo?

Il test visivo del tappeto e la forcina

Come sempre, teniamo a precisare che questo è semplicemente un gioco, un momento di svago da provare nei “tempi morti” della giornata. Non prendetevela se non trovate la forcina nei tempi stabiliti, in quanto l’assenza di soluzione non fa di voi persone meno intelligenti o diverse da altri, semplicemente avrete la necessità di più tempo per trovare la forcina.In realtà succede alla maggior parte delle persone, in quanto se i dati dimostrano che soltanto il 5% della popolazione ci riesce, capirete bene che non è un test propriamente semplice. Poi ovvio noi siamo stati anche cattivelli a scegliere questo tappeto dai colori sgargianti, in quanto la forcina si mimetizza molto bene.

Abbiamo deciso di darvi un piccolo aiuto, riportandovi una seconda riproduzione della figura in formato più piccolo, come potete notare qui sopra. Chissà se così la forcina l’avete vista?

Sveliamo la soluzione

Allora, avete trovato la forcina nascosta in questo tappeto? Come vi dicevamo prima, per risolvere questo test visivo avevate soltanto 10 secondi di osservazione, nei quali dovete “aprire” bene le meningi per cercare il dettaglio fuori posto nel filato di questo prezioso drappo. Non è facile, in quanto soltanto il 5% dei partecipanti ha avuto uno spirito di osservazione così tanto acuto e sviluppato, da aver trovato la forcina per i capelli nel lasso di tempo richiesto.

Una buona fetta di sfidanti, l’ha trovata prima di andare a vedere la nostra soluzione che vi abbiamo riportato sopra il titolo dell’ultimo paragrafo, ma semplicemente ci ha impiegato più tempo, mentre altri proprio non l’hanno vista, in quanto in effetti la forcina è veramente molto mimetizzata. Allora, in che fetta di popolazione rientrate voi? Vi siete divertiti almeno un pò?