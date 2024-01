Dramma Rai: un noto conduttore si lascia andare ad un commento accorato | Lo conosciamo tutti

Un famoso conduttore della Rai, ha lasciato un commento che ha fatto intuire il suo stato d’animo verso una particolare situazione che sta vivendo ormai da diverso tempo.

Mamma Rai non culla tutti nel suo confortevole abbraccio, forse una volta, ma adesso sfugge a molti il meccanismo che si cela nei confronti di chi è dentro e chi fuori. Nonostante il valore di ogni singolo dipendente, molte volte, alcuni di loro vengono lasciati in disparte.

Purtroppo non si sa di preciso quali siano i parametri che ognuno di loro debba avere. Giustamente a decidere per la loro emittente sono i “capoccia” dei piani alti, anche se in questa occasione, il pubblico pare non essere d’accordo con la loro decisione, in quanto il noto conduttore è molto amato e a sua volta ama molto la Rai, come ha dichiarato lui stesso.

Il commento del conduttore Rai

Il conduttore protagonista del commento velato, vanta alle sue spalle una carriera molto lunga in casa Rai, conducendo programmi storici fin dagli anni ’90. Tra l’altro molti di quegli stessi programmi, oggi vengono condotti da altri. Inoltre fu chiamato per risollevare le sorti di alcuni show dall’iniziale accoglienza tiepida, da parte del pubblico.

Eppure, nonostante la sua bravura, la sua professionalità e simpatia, il presentatore, non riesce ad oggi a trovare spazio nel palinsesto, in quanto l’emittente televisiva statale non ha trovato un programma da affidargli. Chissà che il 2024 non possa portare fortuna allo storico presentatore?

La professionalità personificata

Nonostante tutto, Alessandro Grego, è molto fedele e affezionato a mamma Rai, da quello che possiamo capire. Anche se adesso non ha “lavoro”, in passato ha condotto programmi di successo quali, Furore, Tale e quale show, Zero e Lode, Cook 40, Unomattina estate e così via.

A prescindere dalla mancanza di uno spazio tutto suo sul palinsesto, Greco, in vista dei 70 anni della Rai, ha voluto fare gli auguri all’emittente pubblica con queste parole: “Non sempre ci capiamo, ma a volte l’amore è fatto così”. Con questa frase, il conduttore, mostra la sua grande ammirazione e la sua fedeltà per gli uffici di Viale Mazzini, non nascondendo una certa dose di tristezza per la mancanza di lavoro da diverso tempo. Speriamo quindi che qualcosa per lui possa cambiare in futuro. Anche perchè ai telespettatori manca molto, da quello che si può capire, leggendo i vari commenti social rilasciati.