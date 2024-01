“Basta cambiare”: Barbara D’Urso sempre più ‘spietata’: Pier Silvio Berlusconi dovrà fare i conti con un altro affronto

Barbara D’Urso ha iniziato il nuovo anno all’insegna del cambiamento, in quanto il suo futuro lavorativo sarà lontano da Mediaset, ma non lontano dalla televisione. Ecco che cosa ha dichiarato.

Sappiamo tutti com’è finito il rapporto lavorativo tra Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi, nel 2023 ne abbiamo parlato molto. Quello che in molti aspettavano, soprattutto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 era una fatidica data, cioè quella del 31 dicembre 2023.

Perchè chiederete voi? Perchè da questo giorno, il contratto vincolante che legava Barbarella a Mediaset si è ufficialmente concluso. Ecco quali sono state le parole della nota conduttrice per quanto riguarda il suo futuro lavorativo.

Barbara D’Urso “libera” da Pier Silvio Berlusconi

Nell’attesa del suo ritorno in televisione, Barbara D’Urso non si è fatta scoraggiare dagli eventi e nonostante quel licenziamento brusco da Mediaset, la conduttrice oltre ad essersi goduta un periodo di vacanza all’estero, ha proseguito in una delle sue attività preferite, cioè quella teatrale. Con il suo spettacolo, Taxi a due piazze, sta facendo furore, come si può vedere dalle sale sempre piene, anche durante la notte di Capodanno.

Oltre al lavoro, Carmelita si è goduta a pieno la sua famiglia, come abbiamo potuto vedere dalle sue foto social, nonchè ha proseguito la sua carriera imprenditoriale con la sua socia, per quanto riguarda la loro azienda di eventi. Che dire, chi pensava che Barbara fosse a secco di piani B, si è dovuto ricredere.

Dove la vedremo?

C’è stata una parola che Barbara D’Urso ha voluto usare nei suoi auguri di buon anno, cioè “libertà“. Questo hashtag racchiude veramente tanti stati d’animo per la conduttrice, che sia la libertà di scegliere il suo luogo lavorativo o semplicemente di poter prendere in mano la sua vita senza vincoli. Ad ogni modo, Barbarella ha voglia di tornare in televisione e ad un follower che le ha chiesto se la rivedremo sul piccolo schermo, lei ha risposto: “Torno torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando”.

Cosa succederà da adesso in poi in realtà non abbiamo nessuna informazione ufficiale, se non quei pettegolezzi che vedrebbero Carmelita o da mamma Rai o sul Canale 9 come Fabio Fazio. Inoltre si vocifera che presto, la D’Urso potrebbe rilasciare quella tanto attesa intervista rivelatrice che aveva dato il sentore di voler condividere con il suo pubblico. Non si sa se parlerà a Belve da Francesca Fagnani come Stefano De Martino o da Mara Venier a Domenica In come Belen Rodriguez o con un documentario su Netflix come Ilary Blasi. Come potete capire, il futuro per Barbara non è stato ancora deciso.