Paolo Ciavarro, altro che crisi: spunta una foto che toglie ogni dubbio | Ecco cosa ha fatto il volto di Forum

Paolo Ciavarro, il suo gesto è stato chiaro ed eclatante. Nessun dubbio sulla sua decisione: di seguito i dettagli

Altezza, fisico snello e statuario, biondo con gli occhi azzurri, Paolo Ciavarro è il principe azzurro della televisione italiana. Nasce nel 1991 a Roma ed è figlio d’arte, nato dall’amore tra gli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Oltre ad essere un uomo affascinante, Paolo è cresciuto con i valori della cultura e dello studio. Infatti consegue una laurea in Economics and Business presso La Sapienza di Roma. Inizialmente lavora in un’azienda di servizi contabili, ma poi segue le orme dei genitori ed intraprende la carriera televisiva.

Il debutto nel piccolo schermo avviene nel 2013 quando insieme a suo padre partecipa al reality Pechino Express. Immediatamente viene notato per la sua bellezza e per lui si spalancano le porte del mondo dello spettacolo.

Non passa molto tempo e l’anno seguente entra nel cast di Forum in qualità di assistente di Barbara Palombelli. Tuttavia, anche Paolo non è sfuggito alle critiche e ai pregiudizi e in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha confessato: «Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di…’”.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello

Nonostante i pregiudizi che ha dovuto affrontare sulla sua presunta raccomandazione, Paolo Ciavarro è andato avanti per la sua strada realizzando importanti progetti professionali. Ha continuato a perseguire i valori ereditati dai suoi genitori, ovvero la gratitudine e l’umiltà.

Nel 2020 è diventato un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip ed in questa occasione ha avuto modo di farsi conoscere realmente dal grande pubblico. I telespettatori lo hanno amato non solo per la sua bellezza evidente, ma soprattutto per la bontà d’animo e per l’altruismo che ha dimostrato nei confronti dei suoi coinquilini. Proprio nella casa del Grande Fratello, Paolo incontra anche l’amore della sua vita.

Paolo Ciavarro, la foto toglie ogni dubbio

Paolo Ciavarro, nel 2020, è stato un concorrente del Grande Fratello Vip ed è balzato agli onori del gossip per la storia d’amore con Clizia Incorvaia. Per molto tempo sono stati criticati per la differenza d’età poichè Clizia ha 11 anni più di Paolo, ma per loro non è mai stato un ostacolo alla relazione. Infatti, dopo il reality, la loro storia è proseguita serenamente e hanno acquistato casa a Roma.

Ancora una volta è arrivata la dimostrazione che il loro amore è solido ed è in grado di superare ogni ostacolo. Da poco diventati genitori del piccolo Gabriele, è arrivato anche il momento delle tanto attese nozze. A testimoniarlo è stata l’Incorvaia con alcuni scatti inediti pubblicati sui social in cui ha commentato: “Cuore a mille… Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima ma manca qualcosa!’. E io dico : ‘Cosa amore?’ così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo un anello. Ti amo mio principe“.