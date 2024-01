“Mi hai offeso”: Alfonso Signorini ‘ferito’ gravemente proprio da lei | Ecco cosa è accaduto

Alfonso Signorini, profondamente ferito dalla famosissima: “Mi hai offeso”. Di seguito i dettagli della vicenda

Alfonso Signorini è un conduttore televisivo molto amato dai telespettatori italiani per la sua schiettezza ed anche per l’empatia che dimostra nelle situazione più difficili. Una figura poliedrica che si è imposta nel mondo dell’intrattenimento grazie alla sua passione per il gossip.

Nasce nel 1964 a Milano ed in giovanissima età sviluppa una passione per la comunicazione e per il giornalismo. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne, decide di coltivare questa sua propensione per lo spettacolo e per i media in generale.

Il giornalismo molto presto entra a far parte della vita di Alfonso. Inizialmente avvia delle collaborazioni con alcuni quotidiani locali, ma ben presto si specializza nel gossip grazie alla rivista Panorama. Nel 1995 diventa giornalista professionista ed è il direttore della rivista “Chi“.

Oggi è uno dei maggiori esponenti della televisione italiana ed è al timone del Grande Fratello. Nel corso degli anni, ha dimostrato di saper gestire molto bene le dinamiche che si creano all’interno del reality e la sua capacità di analisi si è rivelata il suo punto di forza.

L’ira di Alfonso Signorini al Grande Fratello

Nell’attuale stagione del reality più longevo del piccolo schermo, ci sono state delle novità che il conduttore ha gestito con padronanza e professionalità. Si tratta di un’edizione Nip in cui i personaggi pubblici condividono la quotidianità con gente comune che svolge umili professioni.

Fin dalla sua prima conduzione al Grande Fratello, Alfonso si è contraddistinto per il suo garbo e per i modi sempre educati con cui si rivolge ai concorrenti. Signorini ha dimostrato di saper alimentare i gossip per creare dinamiche, ma anche di riuscire ad intervenire e placare gli animi in situazioni più complesse. Tuttavia, la bontà d’animo non va data per scontata poichè la sua ira è pronta ad esplodere quando c’è mancanza di rispetto per le idee altrui.

Alfonso si rivolge direttamente ad Anita, cercando di far chiarezza su un avvenimento particolare che abbiamo visto all’interno della Casa. #GrandeFratello pic.twitter.com/BQV84EowMn — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2023

Alfonso Signorini, si scaglia contro di lei: “Mi hai offeso”

Nella puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto mandare in onda un video di Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri mentre ironizzano sul sacramento del battesimo. Per chi segue il direttore di Chi, sa bene che è cattolico e crede fortemente nella libertà di pensiero senza giudicare le idee altrui.

Però, quel video di Anita lo ha fatto andare su tutte le furie e dopo averlo mostrato all’Italia intera, ha rimproverato la diretta interessata: “Ti parlo a titolo personale c’è una cosa che mi ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che hai fatto sul battesimo. Voglio che il pubblico a casa capisca”. Alfonso ha proseguito la sua sfuriata: “Ognuno è libero di credere o non credere. Non hai il dono della Fede e va bene così. Ma nessuno di noi ha il diritto di sper**lare il Credo degli altri. A me questo non piace e mi ha offeso. Lo ritengo un sacramento importante. Vedere la prima ragazzina arrivare e dire che è tutto una sòla mi dà fastidio”.