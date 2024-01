“Era cattivo…”: Giancarlo Magalli, dopo anni sputa la verità su Paolo Villaggio | Che vergogna

Giancarlo Magalli, pronto a raccontare la sua verità su Paolo Villaggio. Nessuno poteva aspettarselo: “Era cattivo..”

Giancarlo Magalli è un noto conduttore televisivo che ha presentato diverse trasmissioni nel corso della sua carriera professionale, passando anche per il teatro ed il cabaret. Ad oggi, si tratta di uno dei volti più apprezzati dal grande pubblico.

Nasce a Roma nel 1947 e consegue una laurea in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza. In età adolescenziale è stato animatore in alcuni villaggi turistici e ha persino dichiarato che “Fiorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”.

Figlio di un produttore cinematografico, fin dalla giovanissima età Giancarlo si avvicina al mondo del cinema e dello spettacolo. Grazie alla conoscenza di Gianni Buffardi, lavora come aiuto assistente segretario per film storici come “I due colonnelli” e “Totò contro i quattro”.

Magalli avvia una carriera come autore televisivo e si dedica alla scrittura cinematografica. Negli anni Ottanta debutta nel piccolo schermo come conduttore di “Pronto, è la Rai?” e da quel momento si impone come presenza fissa della televisione italiana.

Giancarlo Magalli, l’amarezza di Paolo Villaggio

Giancarlo Magalli è uno dei volti più celebri della televisione italiana che, in oltre 40 anni di carriera, ha avuto il piacere di conoscere mostri sacri del cinema e del piccolo schermo. Tra questi c’è senza dubbio il grande e compianto Paolo Villaggio, storico interprete del Ragionier Fantozzi.

Durante la puntata del 2 gennaio a I Fatti Vostri, condotto da Tiberio Timperi, Giancarlo ha ricordato l’attore nei suoi ultimi anni di vita in cui era costantemente amareggiato dalla vita. Lo dimostrava anche con il cibo con cui aveva un rapporto conflittuale e Magalli racconta: “Con la cucina lui aveva un rapporto di amore e odio perché gli piaceva ma non poteva. Lui era diabetico e poi di diabete ci è morto quindi mangiare tanto equivaleva a suicidarsi”.

Giancarlo Magalli, la verità su Paolo Villaggio: “Era cattivo..”

Giancarlo Magalli ha sempre considerato il compianto Paolo Villaggio come un’artista geniale e dotato di grande intelligenza: “La sua intelligenza li procurava delle crisi nel senso che lui si rendeva conto che dei tanti film che aveva fatto più d’uno era di scarso valore. Lui diceva di si per la location bastava dirgli andiamo in Brasile o ai Caraibi lui firmava ma poi se ne pentiva”.

Paolo Villaggio è stato spesso giudicato come “cattivo”, ma Giancarlo Magalli ha voluto esprimere il proprio parere: “È venuto fuori che Villaggio era cattivo. Paolo Villaggio non era cattivo purtroppo per gli altri era molto intelligente. Lui aveva che quando era in buona, come era spesso, ti faceva piangere dal ridere. Se invece era in una serata nera andava di battute cattive e taglienti e questo gli è valso la nome di cattivo. Non era cattivo ma amareggiato“.