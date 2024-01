Dramma per Antonella Clerici: il dolore insuperabile che non riesce ad affrontare | Lacrime a fiumi per la conduttrice

Antonella Clerici si porta dentro un dolore che non è ancora riuscita a superare. Il suo ricordo le genera ancora molta tristezza, in quanto la sua mancanza è ancora forte dentro la conduttrice.

Il 2023 è stato spettacolare per Antonella Clerici e siamo sicuri che il 2024 lo sarà altrettanto. La conduttrice ha finalmente trovato il suo equilibrio, non solo lavorativamente parlando, con i suoi programmi, E’ sempre mezzogiorno e The Voice Kids, ma anche in famiglia, con la sua Maelle e il suo compagno, Vittorio Garrone.

Eppure, nonostante Antonellina sia molto felice della sua vita, la mancanza per una persona cara la sentirà probabilmente per sempre, è a lui che ha voluto dedicare il suo primo pensiero in questo 2024. La presentatrice avrà per sempre un grosso rammarico. Ecco qual è.

Il dolore di Antonella Clerici

Antonella Clerici, insieme alla sua famiglia, si è concessa una piccola pausa invernale durante queste feste, circondata dalla neve. La conduttrice infatti, non ha mai nascosto il suo amore per lo scii, passione condivisa anche con sua figlia. Per rilassarsi tra uno slalom e l’altro, Antonellina ha scelto la Cervinia, per dire addio al vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo.

Sui social la Clerici, ha voluto brindare insieme ai suoi follower, pubblicando diversi scatti della sua mini vacanza e un video che racchiude i momenti più importanti del 2023, insieme ovviamente alle persone (e amici a 4 zampe) più importanti della sua vita, scrivendo: “Ciao 2023, benvenuto 2024. Sorprendici! Salute, serenità, amore…Queste foto sono i ricordi affettuosi del mio anno, li condivido con voi”.

La scomparsa di un amico

Tra tutti questi momenti lieti, Antonella Clerici non poteva non ricordare un suo grande amico, scomparso purtroppo nel 2009. Stiamo parlando del grande Mike Bongiorno, la cui assenza fa male non solo ad Antonellina ma a tutti noi, il suo “allegria” ci mancherà per sempre. In una sua storia Instagram, la Clerici ha condiviso la foto della statua che da Breuil-Cervinia, hanno voluto dedicare al grande conduttore, anche lui appassionato di scii.

Tra i ricordi, ha raccontato qual è il suo più grande rimpianto in merito alla scomparsa di Mike. In pratica, Antonella avrebbe sempre voluto ospitare Bongiorno al Festival di Sanremo nel 2010, anno in cui la Clerici ha partecipato in veste di conduttrice. Purtroppo, non è riuscita a portare a termine il suo sogno, in quanto il conduttore è venuto a mancare l’anno prima. Siamo sicuri però che il presentatore quel giorno era lì accanto a lei.