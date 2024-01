Uomini e Donne, inizio turbolento per la Regina della tv: ecco cosa è costretta ad affrontare

E’ stato un inizio anno con “il botto” per la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, la quale è stata costretta ad affrontare una situazione spiacevole. Ecco di chi stiamo parlando e soprattutto di cosa.

Uomini e Donne è il noto programma storico condotto da Maria De Filippi, grazie al quale molte coppie si sono trovate e non si sono più lasciate. Ovviamente non ci sono stati soltanto colpi di fulmine, in quanto molti fidanzati che pensavano di aver trovato finalmente l’anima gemella, poi in realtà si sono lasciati poco dopo o a distanza di anni.

Alla fine, che sia andata bene o che sia andata male, partecipare al dating pomeridiano di Mediaset, rimane pur sempre un’esperienza di arricchimento da ricordare nel corso degli anni. Da Queen Mary, abbiamo visto volti noti tornare, proprio perchè le cose per loro non hanno funzionato come sperato. Un classico esempio è la nota regina del momento, ecco di chi parliamo.

Il momento difficile della regina della tv

Portate ancora un minuto di pazienza, in quanto a breve vi sveleremo tutto in merito alla protagonista indiscussa di questa stagione di Uomini e Donne. Ma prima, volevamo parlarvi di uno dei tronisti più chiacchierati di sempre, stiamo parlando di Costantino Vitagliano. In quanti se lo ricordano? Fu proprio grazie al programma della De Filippi che l’ex modello dal 2003 ottenne fama e successo.

Nonostante la sua notorietà sia un pò scemata nel corso degli anni, Costantino non è mai sparito totalmente dal radar dei suoi follower. La sua vita procedeva al meglio, con grandi soddisfazioni non solo familiari ma anche lavorative, quando quel dolore alla schiena l’ha costretto a sottoporsi ad una visita in pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito delicate, motivo per cui i medici l’hanno immediatamente ricoverato.

Così, un semplice mal di schiena si è trasformato in un incubo. L’ex tronista, come ha dichiarato lui stesso è affetto da una malattia rara, la quale gli provoca molto dolore, tant’è che dopo un mese di dolore, soltanto adesso il personaggio pubblico ha informato i suoi follower, di riuscire finalmente a riposare in pace. Speriamo che molto presto, Vitagliano potrà uscire dall’ospedale, per riabbracciare sua figlia e i suoi cari.

Ida Platano e quegli insulti terribili

Chiusa la parentesi Costantino Vitagliano, al quale facciamo tanti auguri di pronta guarigione, vogliamo parlarvi dell’attuale regina indiscussa dello show di Maria De Filippi, cioè Ida Platano, la quale come ben saprete è tornata da poco sul trono del dating Mediaset. La donna, nonostante abbia deciso di voltare pagina, dopo l’addio al suo ex, Alessandro Vicinanza e stia cercando in tutti i modi di trovare una nuova anima gemella, ha altre cose spiacevoli a cui pensare.

Quei messaggi carichi di odio che le hanno lasciato gli haters, hanno fatto infuriare i fan, anche se la Platano ha deciso di prenderla con filosofia:

“Tanti mi scrivete ‘Ida non ci stare male’ ma io non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, né oggi, né ieri, né domani, né dopodomani ci starò male, mai. Non mi faccio scalfire”. Così, Ida ha deciso di farsi una risata “alla faccia” di queste persone tristi e cattive, proseguendo a testa alta per la sua strada.