Barbara D’Urso, profuma di libertà: la conduttrice si lascia andare davanti a tutti | Ecco cosa è costretto a subire Pier Silvio

Barbara D’Urso festeggia così la fine della collaborazione con Mediaset e con Pier Silvio Berlusconi. Quell’allusione, non è sfuggita a nessuno, ecco che cosa ha scritto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

3,2,1…Buon Anno! Il brindisi di questo 2024 per Barbara D’Urso è stato sicuramente molto diverso da quello degli anni passati, in quanto, questo nuovo anno avrà in serbo molte novità, non solo per la conduttrice ma anche per i suoi follower. Come tutti saprete, il 31 dicembre 2023, la D’Urso ha detto definitamente addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi, in quanto la fine del suo contratto coincideva proprio con la notte di San Silvestro.

Seppur con un riferimento molto velato, la D’Urso, ha voluto ostentare ai suoi follower la sua gioia con una parola ad effetto che sicuramente sarà stata colta da tutto lo staff dell’emittente del Biscione. Sarà sicuramente molto interessante capire come Barbarella avrà intenzione di riprendere in mano la sua vita lavorativa da adesso in poi.

La “libertà” di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso da quello che abbiamo potuto appurare dai social, in queste feste si sta divertendo veramente moltissimo. Ha festeggiato in famiglia e anche con gli amici di sempre, con la sua consueta cenetta natalizia. Tra i presenti spuntano vip d’eccezione, come per esempio Diego Abatantuono, Jerry Calà, Umberto Smaila, Massimo Boldi e molti altri. Come buoni propositi per il nuovo anno, Carmelita pare voglia proseguire con la sua vita di sempre, sia con il suo spettacolo teatrale, Taxi a due piazze, il quale le sta dando moltissime soddisfazioni, sia con la sua socia e la loro attività di eventi.

E ovviamente tornare in televisione, adesso che è “libera” dai vincoli burocratici precedenti. Si vociferava che presto avrebbe rilasciato un’intervista liberatoria su tutto quello che è successo nella sua vita lavorativa, da qualche mese a questa parte. Chissà se anche Barbarella come Belen sceglieranno la compagnia di Mara Venier per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

Un nuovo inizio

Barbara D’Urso, come dicevamo, il 31 dicembre 2023, non ha detto addio soltanto al vecchio anno, ma anche al contratto con Mediaset e con Pier Silvio Berlusconi. Con un messaggio molto eloquente ha scritto sui social: “Buon nuovo inizio #colcuore #freedom”. E’ sicuramente questo ultimo hashtag che ha esplicitato meglio il suo stato d’animo, libera da tutto e tutti, questo ha voluto dichiarare.

Per quanto riguarda il suo ritorno in televisione, domanda che le è stata posta spesso in questi giorni, la D’Urso ha risposto: “Quando mi rivedrete in tv? Presto, presto. Da un’altra parte però”. Si vocifera che potrebbe arrivare presto in Rai, diventando ufficialmente l’avversaria di Silvia Toffanin, nella medesima fascia oraria, ma ovviamente questi sono solo pettegolezzi, non ci resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali in merito, che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare.