Panico per il governatore Vincenzo De Luca: ‘incidente’ di percorso che sconvolge il pubblico

Vincenzo De Luca, coinvolto in uno sconvolgente ‘incidente’. Decine di spettatori non hanno fatto nulla per aiutarlo

Vincenzo De Luca è l’attuale governatore della regione Campania. Nasce nel 1949 a Ruvo del Monte, un piccolo paesino medievale in provincia di Potenza. Cresce in una famiglia benestante, ma durante la giovanissima età si trasferisce a Salerno.

Dopo aver conseguito la maturità, Vincenzo si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ma si rende conto che non è la sua strada poichè scopre la sua grande passione per la politica. Decide così di conseguire la laurea in Filosofia tanto da diventare, per un periodo, insegnante della materia in alcune scuole Superiori.

All’età di 20 anni si iscrive alla lista del Partito Comunista Italiano, ma il suo essere così determinato si dimostrerà che la politica è il punto di forza per la sua brillante carriera professionale. Infatti, poco tempo dopo viene nominato segretario provinciale.

Tuttavia, il vero successo politico di Vincenzo De Luca arriva negli anni Novanta quando ottiene prima la carica di Assessore ai lavori pubblici e poi Vicesindaco della città di Salerno. Tre anni dopo viene nominato Sindaco di Salerno.

Vincenzo De Luca, la nomina di Presidente della Campania

Vincenzo De Luca, fin dalla giovanissima età, ha sempre avuto le idee ben chiare sul suo futuro professionale e nonostante abbia tentato più strade, era ben consapevole che la sua fortuna sarebbe stata la politica. Un ambito in cui sente di poter dare un fondamentale contributo, soprattutto per il bene della sua terra.

Dopo aver ricoperto la carica di Sindaco di Salerno, nel 2001 si candida alle elezioni del Parlamento e viene eletto deputato per ben 7 anni. Dopo diversi impegni politici, il 30 giugno del 2015 diventa il Presidente della regione Campania. Vincenzo è diventato celebre in tutto il mondo poichè ha dovuto governare durante la pandemia mondiale da Coronavirus e lo ha fatto in modo competente e professionale, ma allo stesso tempo la sua dialettica ha colpito la simpatia dell’Italia intera.

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è caduto durante il brindisi di fine anno: spostano la sedia e lui rovina in terra pic.twitter.com/KkyWA7Elbu — Fanpage.it (@fanpage) December 28, 2023

Vincenzo De Luca, coinvolto in un disastroso ‘incidente’

Vincenzo De Luca è un uomo colto, dotato di grande autoironia. Una qualità che piace decisamente tanto all’Italia intera. Come ogni anno, il Presidente della Campania è stato il protagonista indiscusso del brindisi di fine anno nell’auditorium della regione Campania, a Napoli.

Dopo aver concluso il suo discorso, De Luca si alza e si avvicina al tavolo per prendere il suo calice. In un attimo accade l’impensabile. Un collaboratore del suo staff pensa bene di portargli via la sedia ed in un attimo l’incidente di percorso non lascia spazio a dubbi. Il governatore, convinto della presenza della sedia alle sue spalle, si lascia andare e casca per terra. Una volta rialzatosi, con l’ironia che lo ha sempre contraddistinto, esclama: “i soliti portaseccia“, scatenando le risate di tutti i presenti.