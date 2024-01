“Non vi lavate”: Chiara Nasti, accusa pesantissima per lei: l’influencer non può più sopportarlo

Chiara Nasti, parole velenosissime contro l’influencer. Questa volta non può più sopportare le critiche: “Non vi lavate”

Chiara Nasti è una ragazza napoletana di 25 anni che, nonostante la sua giovane età, ha raggiunto una discreta popolarità nel mondo dello spettacolo. Oggi, insieme a sua sorella Angela, è diventata una delle influencer e fashion blogger più seguite ed apprezzate dal popolo web.

La sua passione per la moda e per lo stile di vita lussuoso sono i temi che inizia a trattare e a condividere con i suoi followers. La notorietà arriva in poco tempo tanto da farla diventare una top social con circa 2 milioni di seguaci.

Chiara Nasti inizia a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2018 quando sua sorella Angela partecipa a Uomini e Donne in qualità di tronista. Chiara si espone particolarmente per prendere le difese di sua sorella che viene continuamente attaccata.

Al contrario, la carriera social della Nasti inizia quando ha soli 16 anni. Con la sua pagina ufficiale su Facebook, diffonde consigli di moda e outfit molto apprezzati dalle sue coetanee. Decide così di aprire un blog dedicato al fashion e lancia addirittura il suo brand “Chic Phobia”

La vita privata di Chiara Nasti

Chiara Nasti è una bellissima 25enne dai tratti mediterranei, esperta di moda e di social network, che ha ricevuti moltissimi apprezzamenti da parte dell’audience. La sua vita privata, nonostante la giovane età, è stata decisamente movimentata. Le è stato attribuito un flirt con il rapper Emis Killa, ma nel 2017 ha avuto una relazione di 3 anni con Ugo Abbamonte, appartenente ad una famiglia di imprenditori campani.

Nel 2021 si fidanza con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Dopo alti e bassi, la relazione giunge al capolinea e Chiara si innamora perdutamente del giocatore della Lazio Marco Zaccagni. Attualmente i due sono legati da un profondo amore e lo dimostrano le dediche social che si scambiano. Il 20 giugno 2023 si sono giurati amore eterno ed alla cerimonia era presente anche il loro primo figlio Thiago, nato a novembre 2022.

Chiara Nasti, non sopporta le accuse: “Non vi lavate”

Sin dal suo esordio sui social network, Chiara Nasti ha dovuto fare i conti anche con le critiche, le accuse e le offese talvolta ingiuste. In una foto pubblicata con suo marito, è stata criticata per delle rotondità che sono risultate sospette agli occhi dei followers. Tuttavia, a scatenare la furia della fashion blogger è stata un’altra critica sul suo piercing.

Un utente commenta: «Il microdermal sembra infetto». Chiara Nasti non ha potuto restare in silenzio ed ha risposto alle critiche degli haters con una Instagram Stories: «Comunque ora va bene indignarsi su tutto ma.. [..] Però ora indignarsi sul piercing che ha preso infezione è troppo. Sì, il mio piercing ha preso infezione e ho dovuto toglierlo. E quindi?“. Ed ha proseguito: «Non vi lavate e non vi fate uno shampoo mai. I vestiti poi li indossate prima quattro o cinque volte e poi li lavate. Ma di che cosa vogliamo parlare?».