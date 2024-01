Flavio Briatore, altro che imprenditore: ormai lo vedremo solo qui | Addio economia

Flavio Briatore, cambia definitivamente rotta. Questa volta lo vedremo in vesti inedite: addio all’economia

Flavio Briatore, classe 1950, è un imprenditore ed un dirigente sportivo e si classifica tra gli uomini più potenti della nostra nazione. Nasce con la propensione per gli affari ed è evidente fin dalla tenera età quando riusciva a persuadere i suoi compagni di orfanotrofio con un barattolo di maionese.

Oggi, con il nome “Briatore” si fa riferimento ad un certo stile di vita lussuoso e mondano, fatto di divertimento ed eccessi senza però perdere di vista il sacrificio, l’impegno e le capacità manageriali che lo hanno condotto ad altissimi livelli.

Tutto ha inizio dagli anni Settanta quando il fortuito incontro con Luciano Benetton apre tutte le porte di un giovanissimo Flavio Briatore. Nel 1977 collabora per l’espansione del brand in America e nel 1989 diventa il direttore delle Benetton Formula.

Questo impiego diventa uno dei primi successi di Briatore poichè è proprio l’imprenditore ad ingaggiare Michael Schumacher grazie al quale vince il Campionato Piloti. Pochi anni dopo viene nominato amministratore delegato di Renault F1 Team Francia.

Flavio Briatore, la “famiglia allargata”

Oltre ad essere uno degli uomini più potenti d’Italia, Flavio Briatore è celebre anche per il suo talento di scovare le donne più giovani e farle innamorare. Un uomo dai modi un po’ burberi, ma dotato di grande simpatia e spirito manageriale con cui ha conquistato il successo. Nel corso della sua lunga vita, ha avuto al suo fianco le donne più belle tra cui Naomi Campbell e Adriana Volpe.

Ma c’è una donna che Flavio ha sempre cercato di nascondere dagli occhi indiscreti del gossip. Si tratta della sua prima moglie Marcy Schlobohm con cui è convolato a nozze nel 1983. L’amore però termina dopo 4 anni di convivenza a causa del poco tempo che riuscivano a dedicarsi. Un’altra donna che ha conquistato il cuore di Flavio è Heidi Klum. Dal loro amore nasce la primogenita Leni che l’imprenditore riconoscerà molti anni dopo. Ma Flavio ha anche un altro figlio, Nathan Falco, nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoracci.

Flavio Briatore, cambia rotta: lo vedremo qui

L’intraprendenza certamente non manca a Flavio Briatore che ancora oggi il suo nome è sinonimo di lusso e divertimento. L’imprenditore ha dato vita ad alcuni dei locali più esclusivi d’Italia tra cui il Billionaire ed il Twiga con sedi in tutto il mondo. Le sue idee manageriali sono sempre vincenti ed ora è pronto per affrontare una nuova avventura.

Oltre ad essere un uomo d’affari, Flavio Briatore è anche il conduttore di “The Apprentice“, uno show in onda su Sky in cui degli aspiranti imprenditori devono superare una serie di prove manageriali. Il suo obiettivo è quello di portare lo show direttamente su Rai 2. Secondo alcune indiscrezioni, anche la sua ex moglie Elisabetta Gregoracci sarà al timone di un programma su Rai 2 che segue l’impronta comica di Made in Sud.