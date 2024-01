Un posto al sole spoiler: un dolore incolmabile cambia per sempre la vita di Clara

Preparatevi ad un grosso colpo di scena nella soap opera, Un posto al sole. La vita di Clara prenderà una piega totalmente differente per via di quel dolore che sopraggiungerà all’improvviso.

E’ la prima soap opera che è stata realizzata totalmente “made in Italy” e non solo ha un successone da sempre, ma è anche la storia italiana più longeva di sempre. La prima puntata è stata trasmessa in televisione nel 1996 e da allora il successo e l’affetto dimostrato dai fan, non si è mai arrestato.

Nel corso degli anni abbiamo visto cambi di protagonisti, ritorni, addii, colpi di scena, suspense, insomma tutti gli ingredienti per una soap con “i fiocchi”. Ecco perchè volevamo farvi un piccolo regalino post Natale con questo spoiler su Clara and company.

Spoiler Un posto al sole

– ALLARME SPOILER – Non leggete se non volete sapere le anticipazioni di Un posto al sole. Dopo aver dato a tutti la possibilità di scegliere se proseguire o meno nella lettura, volevamo ragguagliarvi su dove siamo arrivati con l’ultima puntata andata in onda della soap napoletana. Tra i tanti fatti successi, quelli che hanno lasciato i fan senza parole sono stati principalmente il caos subentrato nella vita di Clara, dopo l’arresto di Eduardo e la minaccia verso Palladini di stare alla larga dal figlio della donna.

Così, l’avvocato incurante dell’avvertimento, si è recato dalla donna per “portarle via” Federico, la quale ha reagito puntandogli un coltello alla gola. La sciagura si è evitata soltanto grazie all’intervento di Niko e Rosa, i quali però non hanno potuto proteggere la Curcio da quel terribile dilemma, concedere la custodia totale ad Alberto oppure no? Oltre a questo, abbiamo visto anche Diego cercare di contattare disperatamente Ida, la quale è tenuta prigioniera dalla famiglia e Viola capire il motivo per cui suo figlio Antonio è così scostante con lei. Il bambino ha scoperto della sua relazione con Damiano.

L’ansia aumenta

La prossima puntata che andrà in onda di Un posto al sole, riprenderà da dove l’abbiamo lasciata. Con Clara ancora indecisa sul da farsi, in quanto la situazione è cambiata. Grazie all’intervento di Nico, Alberto non denuncerà la sua ex, ma vuole la custodia del figlio. La Curcio quindi non sa se fidarsi o meno, in quanto ha paura di non vedere più Federico. Il tempo scorre e lei avrà poco tempo per decidere.

Inoltre, Ida sta cercando un modo per scappare dalla prigione in cui l’hanno segregata i suoi familiari, ma la donna ha paura che questa volta sarà veramente la fine per lei, in quanto non trova nessuna via di fuga. Intanto Diego, preoccupato per lei, in quanto non riesce ad avere sue notizie, inizierà a cercarla ovunque. Vi diciamo solo che ne vedremo delle belle, in quanto la storia per tutti i personaggi, prenderà una piega che lascerà il pubblico letteralmente senza parole.