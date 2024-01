Giorgia Meloni, questa volta stupisce: ecco qual è la cosa più importante nella vita del Premier

Giorgia Meloni, lascia tutti senza parole per la sua decisione di vita. Questa volta non torna sui suoi passi

Giorgia Meloni è una donna in carriera che si è fatta strada nel mondo della politica raggiungendo risultati eccellenti. In diverse occasioni ha dimostrato che la determinazione e la passione per il suo impiego sono i suoi punti di forza per il successo professionale.

Giorgia nasce nel 1977 e cresce a Roma, nel quartiere della Garbatella. Fin dalla giovane età si appassiona alla politica e riesce a perseguire i propri ideali nonostante fosse circondata da una politica di sinistra. Sempre più convinta che quella sia la sua strada, a soli 15 anni aderisce a Fronte della Gioventù, un movimento sociale di destra giovanile.

Al termine degli studi, arriva la svolta concreta nella vita professionale della Meloni e nel 1998 viene eletta consigliere della provincia di Roma. Un ottimo traguardo per una giovane ventenne che ha già ben chiara la sua passione professionale.

Con il passare degli anni, aumentano anche le soddisfazioni per Giorgia, ma anche le responsabilità. Fonda il Fratelli D’Italia e nel 2014 viene nominata Presidente ed inizia a guidare le azioni politiche del suo partito. Nel 2022 è la prima donna a ricoprire il ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Giorgia Meloni, difende il suo ruolo istituzionale

Giorgia Meloni dal 2022 ricopre un ruolo istituzionale di grande prestigio e come tale, è costretta a tutelare la propria immagine pubblica. Per tale ragione, la Premier ha dovuto fare una scelta tra la professione e la sua vita privata. A seguito dei fuorionda di Striscia la Notizia che hanno coinvolto il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno, Giorgia annuncia pubblicamente la fine della sua decennale relazione.

Lo comunica al popolo social con una lunga lettera condivisa sul suo account Instagram e scrive: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. [..] Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

Giorgia Meloni, stupisce con la sua decisione

Giorgia Meloni è una donna forte, tenace e coraggiosa che non ha avuto paura delle conseguenze delle sue scelte. Dopo il caos mediatico per i commenti ‘sessisti’ del suo compagno Andrea Giambruno, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha scelto di tutelare l’immagine del ruolo istituzionale che ricopre.

Tuttavia, nel corso della conferenza stampa di fine anno, la Premier ha confessato: “sono una donna che potrebbe essere considerata tra le più affermate in Italia ma se mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio e mia figlia Ginevra io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. La maternità ti regala qualcosa che niente altro ti regala“.