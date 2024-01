“Ho segreti”: Dramma Rai, finalmente spunta fuori un’amara verità della Regina del Mezzogiorno | Che smacco

La conduttrice della Rai l’ha dichiarato senza troppi giri di parole e i suoi fan sono rimasti senza parole, in quanto non sanno di preciso cosa dire in merito a questa storia. Ecco di cosa parliamo.

La “regina del mezzogiorno” ha un nome e cognome e probabilmente l’avete capito subito a chi ci riferiamo, pensando subito al nome del suo programma, cioè, E’ sempre mezzogiorno. Ovviamente stiamo parlando di Antonella Clerici, la quale è una vera e propria regina di quella fascia oraria, la quale con il suo programma non perde un “colpo”.

Antonellina si sa viene amata dal suo pubblico, proprio per la sua sincerità e la sua semplicità, riuscendo a mettere a proprio agio tutti, sia lo staff con cui lavora, sia i suoi follower. Ed è a loro che ha dichiarato di non riuscire a tenere segreti, per questo se quella particolare situazione dovesse verificarsi, sarebbero i primi a saperlo.

La confessione della “regina del mezzogiorno”

Antonella Clerici, ha passato delle deliziose festività natalizie, come ha mostrato sui social, rigorosamente in famiglia. Anche la conduttrice, come capita a molti, ha passato queste vacanze, con la sua super famiglia allargata, la quale funziona perfettamente, merito anche della forte sintonia che la lega al suo attuale compagno.

Infatti, non c’è soltanto Antonella e la giovane Maelle a fare breccia nel suo cuore, ma anche Vittorio Garrone e il figlio di lui, con il quale sono stati avvistati a sciare a Cortina, in questi giorni. Sicuramente in passato la vita sentimentale della Clerici è stata un pò burrascosa, ma adesso sembra finalmente vedere “la luce” in fondo al tunnel. Merito anche di sua mamma, come dice lei: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal cielo, devono essersi incontrati lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere…”.

Niente matrimonio per ora

Vista sotto questo aspetto, la storia tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, risulta essere ancora più romantica di quello che già appare. Entrambi spendono parole veramente molto belle sui loro partner, come Vittorio che di Antonella ha detto: “L’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e cose di altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza…”.

Mentre la Clerici su Garrone dice: “Siamo uno lo specchio dell’altra, non era scontato incontrarci quando non eravamo più ragazzini. Io avevo 52 anni e volevo avere un’altra chance”. In merito al matrimonio, argomento “spinoso” per entrambi, la conduttrice di The Voice Kids ha rivelato: “Matrimonio? Non ho segreti…Se ci sposeremo lo saprete…Con la mia sincerità non potrei nascondervelo anche perché non vedrei il mistero. Ho fatto un patto con il pubblico, sapete tutto di me…”.