Pippo Baudo, dopo anni di silenzio lo rivela: “E’ stato lui…” | Pubblico senza parole

Pippo Baudo, costretto ad ascoltare quelle parole: “è stato lui”. Di seguito tutti i dettagli della vicenda

Pippo Baudo è una garanzia per il mondo dello spettacolo. Un uomo che, insieme ad altri personaggi sacri, ha fatto la storia della televisione italiana regalando tantissime emozioni ai telespettatori. Da oltre 60 anni è una presenza fissa nei palinsesti Rai, il simbolo per eccellenza dell’intrattenimento.

Pippo ha dimostrato di essere in grado di reggere ore di diretta televisiva con spigliatezza e grande padronanza della scena, riuscendo a gestire qualunque imprevisto e mantenendo viva l’attenzione del grande pubblico.

Classe 1936, Pippo è diventato un pilastro della televisione e resterà sempre impresso nella memoria degli italiani. Una di quelle presenze che si ricorderà sempre per la sua professionalità e per i contributi che ha portato allo sviluppo della Radiotelevisione Italiana.

Il debutto avviene negli anni Sessanta ed ha dedicato anima e corpo alla sua professione. Tra i programmi che ha condotto ricordiamo “Canzonissima“, “Domenica In“, “Fantastico” ed il “Festival di Sanremo“.

Pippo Baudo, si ritira dalle scene

Pippo Baudo è uno dei mostri sacri che, insieme a Mike Bongiorno, ha fatto la storia della televisione italiana. Il suo debutto negli anni Sessanta, ha segnato l’inizio di una nuova era per il mondo dello spettacolo ed ancora oggi, rappresenta il simbolo della nostra cultura televisiva. La conduzione del Festival di Sanremo è stata una delle tappe più importanti nella carriera di Pippo che ha presentato per ben 13 edizioni.

Pippo Baudo è stato anche il direttore artistico del Festival per ben 7 edizioni e grazie al suo contributo, moltissimi personaggi hanno avuto successo nel mondo della musica, del cinema e della televisione. Giunto agli 87 anni, il grande volto del piccolo schermo ha deciso di allontanarsi dalle scene pubbliche per vivere una vita più rilassante e lontano dai riflettori. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2021 quando ha partecipato a Ballando con le stelle, fortemente desiderato dalla conduttrice Milly Carlucci.

Pippo Baudo, arriva la rivelazione: “è stato lui”

Come abbiamo anticipato, Pippo Baudo ha deciso di ritirarsi dal suo ruolo di presentatore, ma continua ad apparire in interviste. Il 3 gennaio è andata in onda la puntata di “Rischiatutto” condotto da Carlo Conti per festeggiare i 70 anni della Rai. “Per me è un onore festeggiare insieme a voi i primi 70 anni della Rai Radiotelevisione Italiana, che ha iniziato le sue trasmissioni il 3 gennaio del 1954”, ha introdotto emozionato il conduttore.

Carlo Conti ha specificato: “Ad iniziare l’avventura televisiva è stato Mike Bongiorno [..] non ha bisogno di presentazioni perchè è la storia della televisione, ma adesso c’è anche una sorpresa perchè ci colleghiamo con l’uomo che si identifica perfettamente con la Rai“. In collegamento c’era Pippo Baudo, considerato “il presidente onorario della Rai”, scatenando gli applausi degli spettatori. Pippo, visibilmente emozionato, ha confessato: “Tutti dicono di aver fatto la gavetta e di aver sofferto per arrivare a lavorare in tv. Io, a dire la verità, ho sofferto pochissimo. [..] Ho fatto un provino, l’ho superato e così ho condotto il mio primo programma in tv in assoluto che si intitolava Primo Piano”.