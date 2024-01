Giro del mondo in 80 giorni, anticipazioni: addio ad un noto criminale di giustizia | Ecco chi avrà la meglio

Svelate le anticipazione della miniserie “Giro del mondo in 80 giorni”: ecco cosa è accaduto al protagonista

Il giro del mondo in 80 giorni è una miniserie in onda su Rai 2 ogni mercoledì e venerdì alle ore 21.20. La prima puntata è stata trasmessa il 27 dicembre 2023 ed ha letteralmente conquistato l’attenzione del grande pubblico. La serie tv prevede quattro puntate, per un totale di otto episodi.

Si tratta di uno dei romanzi più celebri della letteratura scritta da Jules Verne nel 1873. Ciò che ha conquistato l’attenzione dei telespettatori sono i fatti narrati avvincenti e realmente accaduti.

I principali protagonisti sono Phileas Fogg, un gentiluomo inglese interpretato dall’attore scozzese David Tennant, ed il suo cameriere di origini francesi. Un altro attore presente nella serie è l’italiano Giovanni Scifoni che interpreta il ruolo dell’industriale Niccolò Moretti.

La serie è stata girata in Romania, per la precisione in Transilvania per questioni logistiche della produzione. Le vicende narrate riprendono fatti realmente accaduti nella storia ed è stata particolarmente apprezzata dall’opinione pubblica.

Il giro del mondo in 80 giorni: la trama

Come abbiamo anticipato, “Il giro del mondo in 80 giorni” narra le vicende del gentiluomo inglese che affronta mille peripezie per circumnavigare il globo. Accompagnato dal suo fedele cameriere, Jean Passepartout, Phileas Fogg decide di abbandonare la sua vita ordinata e abitudinaria per compiere un’impresa straordinaria.

L’autore del romanzo ha voluto evidenziare come il viaggio sia in grado di provocare dei cambiamenti nella vita e nella personalità di un uomo. Phileas Fogg, prima della sua impresa, appariva quasi privo di emozioni. Tuttavia, i milioni di chilometri percorsi in quel viaggio saranno in grado di lasciare un’impronta significativa nel cuore del nostro gentiluomo inglese.

Giro del mondo in 80 giorni: cosa è accaduto nell’ultima puntata

La terza puntata della serie televisiva “Giro del mondo in 80 giorni” è andata in onda il 3 gennaio 2024. I protagonisti approdano ad Hong Kong ed il gentiluomo inglese scopre di non poter accedere al proprio conto bancario. Vivono, quindi, una profonda difficoltà per proseguire il loro viaggio. Nel sesto episodio, Phileas Fogg, Passepartout e Fix finiscono su un’isola deserta.

L’ultima puntata della serie, con il settimo ed ottavo episodio, è andata in onda venerdì 5 gennaio 2024 con immenso dispiacere dei telespettatori appassionati alle avventure. I protagonisti si ritrovano nel selvaggio west e cercano di arrivare a New York. Nel viaggio incontrano lo sceriffo Bass Reves che necessita di un passaggio per consegnare alla giustizia un pericoloso criminale. Dopo tante peripezie, Fogg, Fix e Passepartout arrivano nella Grande Mela e scoprono che tutti parlano di loro. Infine, vicini al rientro a Londra, le emozioni sono contrastanti. Da un lato sono felici di rientrare, dall’altro sono consapevoli del cambiamento provocato da quel viaggio e temono di non riuscire più ad adattarsi a quella vita londinese statica e priva di emozioni.