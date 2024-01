Massimo Giletti, oltre alla tv c’e di più: il suo cuore batte solo per questo | Emozione alle stelle

La confessione di Massimo Giletti sulla sua vita privata, ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, in quanto il conduttore è sempre stato molto riservato. La sua vita potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Massimo Giletti è il noto conduttore televisivo, che vanta un’esperienza oltre ventennale da mamma Rai, con i più svariati programmi. L’abbiamo visto a, I fatti vostri, Mezzogiorno in famiglia, Scommettiamo che e così via. Nonostante l’allontanamento temporaneo dall’emittente statale a favore di La7, il presentatore è pronto a tornare in Rai a breve.

Se della sua carriera lavorativa sappiamo diverse cose, in quanto basta guardare la sua biografia, per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale sappiamo ben poco, in quanto, da sempre molto riservato e geloso della sua privacy. Oggi però Massimo si “è sbottonato” e ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito.

La rivelazione di Massimo Giletti

Massimo Giletti da sempre, è stato considerato uno scapolo incallito, in quanto non ha mai voluto “mettere la testa a posto”, come dicono di lui in tanti. Gli sono stati attribuiti molti flirt, nel corso degli anni, per non parlare di quella famosa relazione con Antonella Clerici, finita in quanto la conduttrice avrebbe voluto di più da lui, come dei figli. Giletti non era dell’idea, così chiusero la loro storia, anche se rimasero in ottimi rapporti.

Massimo non ha mai rilasciato troppe informazioni sulla sua vita privata, motivo per cui non sappiamo altro. Sappiamo di più sulla sua vita lavorativa invece, in quanto dopo una temporanea separazione, come ha dichiarato al settimanale Gente, dalla Rai, ha deciso di dargli di nuovo fiducia: “Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi, ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte…”.

La vita amorosa del conduttore

Sempre al settimanale Gente, Massimo Giletti ha rilasciato diverse dichiarazioni, tra cui delle informazioni molto importanti in merito al suo stato sentimentale: “Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è. Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata…”.

Inoltre è palese capire come la sua idea sul matrimonio e sui figli che aveva in passato sia cambiata:

“Sposarmi e avere figli? Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”. Non ha mai fatto nomi, ma da molto tempo i rumors indicherebbero Sofia Goggia come sua presunta fidanzata, ma ovviamente questo è solo un pettegolezzo.