Antonella Fiordalisi, altro che Donnamaria: per l’influencer ormai c’e solo una persona nel cuore | Ecco con chi ha passato la notte

Non si placano le indiscrezioni sugli ormai ex Donnalisi, a distanza di mesi, spunta un nuovo pettegolezzo su Antonella Fiordelisi e il suo presunto flirt, dopo Edoardo Donnamaria.

I Donnalisi hanno fatto sognare molti follower, la loro storia d’amore è stata seguita fin dagli inizi al Grande Fratello Vip. Quando poi si sono lasciati, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, per mesi sono stati l’argomento all’ordine del giorno.

Nonostante i due abbiano voltato pagina già da parecchio, c’è ancora chi spererebbe di vederli insieme, nonostante i due siano stati abbastanza chiari sull’impossibilità che questo sogno si avveri, almeno per ora. Oltre ai follower però, spuntano nuovi pettegolezzi che ruotano attorno ai presunti flirt dell’influencer.

Il presunto flirt di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nonostante abbiano chiuso la loro storia da tempo, come dicevamo in apertura, fanno ancora chiacchierare. Essendo nata sotto l’occhio vigile del Grande Fratello la loro storia d’amore, i fan fanno fatica a farsene una ragione sul fatto che i Donnalisi non esistano più. Anche se i due ex gieffini hanno voltato pagina, circolano ancora diversi rumors su Antonella e sui suoi presunti flirt.

Oltre al flirt con Stefano De Martino, secondo DillingerNews, l’influencer avrebbe trascorso anche una notte di passione con Antonino Spinalbese, dopo la rottura da Donnamaria. Diciamo che il triangolo Antonella, Edoardo e Antonino era fomentato già ai tempi del reality, nonostante l’influencer avesse dichiarato in più di un’occasione, anche allo stesso Donnamaria, che loro due erano solo amici. Così, Fanpage, ha provato ad intervistare Edoardo qualche tempo fa, per chiedergli notizie in merito. Ecco che cosa ha dichiarato l’opinionista di Forum: “Sono fuori da questa roba”, chiudendo immediatamente la faccenda.

La denuncia di Antonella

Stanca di tutti questi pettegolezzi che ruotano attorno alla sua vita privata, soprattutto perchè adesso il suo cuore “apparterrebbe” a Guglielmo Vicario, da quello che si vocifera online, Antonella Fiordelisi ha deciso di rilasciare una dichiarazione, facendo comunque sapere che procederà per vie legali, in quanto stufa di tutte queste fake news.

In merito a Stefano De Martino, la Fiordelisi ha dichiarato: “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belen Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita…”. Con Antonino Spinalbese: “Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro”, precisando: “Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro…”.

Per colpa di questi pettegolezzi, Antonella è preoccupata per la sua attuale storia: “Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani…”.