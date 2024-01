Giorgia Meloni, ‘figuraccia’ inenarrabile durante una conferenza stampa. “Scusate”

Giorgia Meloni, non riesce più a trattenersi durante una conferenza stampa. La ‘figuraccia’ diventa virale: “Scusate”

Giorgia Meloni è una donna tenace e coraggiosa che è riuscita a farsi strada nel mondo della politica esclusivamente con le sue forze e con la sua tenacia. Fin dalla giovanissima età si interessa a questioni sociali che rappresentano le sue idee e le porta avanti con determinazione.

Classe 1977, Giorgia nasce a Roma e cresce nel quartiere Garbatella. A soli 19 anni diventa la rappresentante del movimento studentesco e si batte per i diritti dei suoi coetanei. Appena diplomata, ha già ben chiaro il suo futuro professionale ed è certa che la sua strada sia la politica.

Nel 1998 ottiene la sua prima carica istituzionale di grande responsabilità e viene nominata Consigliere provinciale di Roma. Il suo ruolo termina nei primi anni del Duemila quando entra in Parlamento nel 2006 ed è eletta alla camera dei Deputati.

Due anni più tardi, Giorgia ha un ruolo attivo nell’ultimo governo di Berlusconi e diventa Ministro per la Gioventù. Nel 2012 fonda il suo partito Fratelli d’Italia, diventandone anche il presidente. Nel 2022, la Meloni è la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni, conoscete il suo titolo di studi?

Giorgia Meloni ha costruito una carriera brillante ed ha dimostrato competenza nel ricoprire ruoli istituzionali di grande responsabilità. Ciononostante, il suo titolo di studi non potreste mai immaginarlo. Nel 1996 consegue il diploma linguistico con il massimo dei voti e oggi parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. Dieci anni dopo, collabora con il quotidiano “Il secolo d’Italia” e diventa giornalista pubblicista.

Tuttavia, il Presidente del Consiglio non ha mai proseguito il percorso accademico all’Università. Come ha riportato Fanpage, Giorgia ha dichiarato: «Vengo presa in giro perché non mi sono laureata. Non mi sono potuta laureare. Secondo voi l’avrei presa una laurea? Mi mantenevo da sola. Studiavo, facevo già politica, tante cose».

Giorgia Meloni, la ‘figuraccia’ durante la conferenza stampa

Giorgia Meloni, oltre alla carriera politica, si è dedicata anche all’attività editoriale ed ha pubblicato la sua autobiografia “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee“. Ma non è tutto poichè è la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Un ruolo che rappresenta con professionalità e soprattutto con grande senso di responsabilità.

Durante l’ultima conferenza stampa annuale, Giorgia è stata protagonista di una ‘figuraccia’ mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Dopo tre ore di agonia, la Meloni ha confessato con estrema umiltà di avere urgente bisogno della toilette. La Premier ammette: “Signori io devo andare in bagno, non so come fare. Che devo fa? Scusatemi“.