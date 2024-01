Pippo Baudo, commento velenoso in diretta televisiva: quello che ha detto il conduttore lascia tutti senza parole

Pippo Baudo, il suo commento velenoso in diretta televisiva colpisce il famosissimo collega. Di seguito i dettagli

Pippo Baudo è uno dei personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana ed in particolar modo, della Radiotelevisione Italiana. Un mostro sacro che in 60 anni di carriera, è riuscito a dare il suo contributo fondamentale alla crescita della Rai.

All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, fin dalla giovanissima età nutre una profonda passione per il mondo dello spettacolo. Per ore ascoltava la radio per migliorare la sua dizione e gli è stato utile per il primo provino a Roma quando Antonello Falqui restò piacevolmente colpito dalla sua corretta intonazione.

Inizia così la sua carriera professionale che lo condurrà a diventare il simbolo della televisione italiana, il “seratante” come si autodefinisce. Pippo è in grado di gestire una diretta televisiva per ore ed ore, mostrandosi spigliato e in grado di gestire al meglio gli imprevisti.

Con sei decenni di esperienza in Rai, a giugno 2023 Pippo ha compiuto ben 83 anni di cui più della metà gli ha dedicati alla sua professione. Ha condotto programmi che hanno fatto la storia della televisione come “Domenica In” e “Canzonissima“. Tuttavia, a renderlo l’iconico presentatore è stato il Festival di Sanremo.

Pippo Baudo, festeggia i 70 anni della Rai

La Radiotelevisione Italiana festeggia i suoi 70 anni di attività ed era il 3 gennaio 1954 quando venne trasmesso il primo programma Rai. Un evento epocale che ha trasformato la società italiana favorendo la diffusione dell’alfabetizzazione e i momenti di intrattenimento. Durante la trasmissione “Rischiatutto” condotta da Carlo Conti e andata in onda il 3 gennaio 2024, sono state ripercorse le tappe della storia della Rai ricordando il monumentale Mike Bongiorno.

Non poteva mancare il collegamento in diretta con un altro simbolo della televisione, ovvero Pippo Baudo. Evidentemente commosso, l’ex conduttore del Festival di Sanremo ha ammesso: “In Sicilia la televisione si è cominciata a vedere un anno dopo, e quando è finalmente arrivata, mio papà, per festeggiare, ha comprato un televisore. Qualche anno dopo, nel 1958, guarda caso, Domenico Modugno ha vinto il Festival di Sanremo con Volare”.

Pippo Baudo a Carlo Conti: “Quando incontri Amadeus digli che Pippo ne ha fatti 13 di Sanremo. Avoglia a camminare tu…” #Rischiatutto70 #Sanremo2024 pic.twitter.com/Tky2Ushv7t — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 3, 2024

Pippo Baudo, commento velenoso in diretta televisiva

Se si pensa a Pippo Baudo, lo si associa immediatamente al Festival di Sanremo. Era il lontano 1968 quando Pippo calcò per la prima volta il palco dell’Ariston, per poi ritornare negli anni Ottanta portando la manifestazione musicale al successo di cui gode ancora oggi. Tra siparietti ed incidenti di percorso, Baudo si è imposto come presentatore iconico del Festival, seguito poi da Amadeus.

Durante il collegamento in diretta a “Rischiatutto“, sono stati ripercorsi tutti i momenti esilaranti delle 13 edizioni della kermesse musicale condotta da Pippo. L’ex conduttore ha voluto anche esprimere un commento sul suo erede Amadeus: “Quando incontri Amadeus digli che Pippo ne ha fatti 13 di Sanremo. Avoglia a camminare tu”, ha scherzato Pippo scatenando le risatine dei telespettatori.