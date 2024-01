Ricordate Jonathan, il concorrente del Grande Fratello? Oggi è costretto a dedicarsi ad altro

Di anni ne sono passati da quando abbiamo visto Jonathan Kashanian al Grande Fratello. Ecco cosa fa oggi e soprattutto com’è cambiato. La sua evoluzione nel tempo è tangibile.

“Io sono entrato chic ed esco chic”, con questa frase, Jonathan Kashanian ha plagiato un’intera generazione, in quanto tutti a quell’epoca, questa frase l’hanno detta almeno una volta. L’ex gieffino si fece subito notare per la sua eleganza e la sua grinta in quell’edizione del reality. Sono passati 20 anni, era il 2004 e un giovanissimo Kashanian rivoluzionava il concetto di moda all’interno della Casa.

Quell’edizione la vinse, ma questo fu solo l’inizio per la carriera del famoso esperto di moda. Eppure da quel giorno, in cui parlava nel confessionale, di cose ne sono cambiate, oggi l’ex gieffino è molto diverso e anche la sua carriera si è allontanata definitivamente dal concetto di reality.

Com’è diventato oggi Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian di anni ne ha 42 e sa benissimo quello che vuole per la sua vita lavorativa e sentimentale. Se del primo aspetto ne parleremo tra un attimo, per quanto riguarda le questioni di cuore, l’ex gieffino ha sempre sostenuto che vorrebbe tanto diventare padre, per quanto attualmente sia ancora single, non per scelta come ha dichiarato lui stesso. Come aveva dichiarato quasi un anno fa a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio: “Ho tutti amici già genitori, anche i miei fratelli, mi sento la pecora nera di qualsiasi schema mentale insegnatomi da bambino…”.

Inoltre nonostante abbia molti amici importanti tra i vip, come per esempio Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, Jonathan vive sempre con quella terribile sensazione: “Sono single ma non per scelta. Io sono pieno di amici, di cose da fare, di posti… Ma ho una sensazione che arrivando ultimo a cena nessuno mi terrebbe il posto…”.

Un cambio radicale

Jonathan Kashanian, non è maturato e di conseguenza anche cambiato solo sul piano sentimentale, ma anche lavorativo, in quanto la sua vita è completamente diversa dai tempi del Grande Fratello. Oggi è diverso sia come aspetto fisico, in quanto 20 anni si fanno sicuramente sentire, ma anche come percorso di vita. Da quando vinse quell’edizione del reality, l’ex gieffino ha fatto diverse cose, è stato un conduttore, un opinionista, un inviato e così via, per diverse emittenti, ma non si è mai più allontanato dalla moda, diventando un esperto del settore.

Considerato da molti come uno degli uomini più eleganti dello spettacolo, Kashanian, non si è più allontanato da quel mondo, diventando ad oggi anche conduttore radiofonico. In pochi avrebbero scommesso su di lui all’epoca del GF, ma chi l’ha fatto sapeva benissimo che non avrebbe perso.