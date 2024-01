Gf, un concorrente trova l’amore: ecco il gesto inaspettato che lascia Alfonso Signorini senza parole

Grande Fratello, nasce una nuova coppia nel reality più amato dagli italiani. Alfonso Signorini non può crederci

Mai come nell’edizione 2023/2024 del Grande Fratello ci sono stati tutti questi colpi di scena che hanno letteralmente lasciato i telespettatori senza parole. Una stagione che sta regalando tantissime emozioni al pubblico e che ancora una volta, si rivela il reality più seguito della televisione italiana.

Fin dalle prime puntate, l’amore è stato uno dei temi centrali del Grande Fratello. In primis il triangolo amoroso tra Perla, Mirko e Greta ha letteralmente diviso l’Italia tra chi desiderava un ritorno di fiamma e chi preferiva la neo coppia uscita da Temptation Island.

Per non parlare dell’amore impossibile tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci che ha fatto molto discutere per le accuse mosse dalla donna nei confronti dell’attore. Una vicenda tortuosa che è terminata solo dopo l’uscita dalla casa della giovane donna.

Dulcis in fundo, l’amore tormentato tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha fatto sorridere i telespettatori. La disperazione del concorrente nip per l’amore fatale che prova per l’attrice continua ad essere oggetto di discussione.

Un nuovo amore nasce nella casa del Grande Fratello

Il sentimento, l’amore e la complicità sono sempre argomenti che incuriosiscono l’opinione pubblica e che incrementano gli ascolti di un programma televisivo. Le vicende amorose, soprattutto se complicate ed ingarbugliate, sono senza dubbio le preferite dei telespettatori.

Attualmente, nella casa del Grande Fratello pare che si stia creando una nuova coppia. Il gesto accaduto nel confessionale non lascia spazio a dubbi, ma ora è necessario attendere l’evolversi della situazione per capire se sarà vero amore. Vediamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, il famosissimo trova l’amore

Inizia bene il 2024 per due concorrenti del Grande Fratello che nelle ultime ore hanno accorciato le distanze. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese e di Monia La Ferrera. I due inquilini sono stati fidanzati moltissimi anni fa e si sono nuovamente incontrati nella casa dopo 14 anni. Inizialmente i rapporti tra i due ex erano decisamente freddi e distaccati, ma nel corso dei giorni qualcosa è cambiato.

Il 5 gennaio 2024 Massimiliano ha festeggiato il suo compleanno ed ha compiuto 47 anni. In occasione di questa speciale ricorrenza, Varrese e La Ferrera si sono lasciati andare nel confessionale del reality. La bella hostess siciliana ha ammesso: “Sono contenta di passarlo con te questo compleanno“. Visibilmente compiaciuto, Massimiliano replica: “Monia mi migliora, mi fa stare bene, sono sereno“. Come augurio speciale, Monia da un bacio sulle labbra inaspettato al suo ex fidanzato, lasciando tutti senza parole.