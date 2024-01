Tetris, il vincitore esiste davvero: ha solo 13 anni ed è una persona fisica | La scoperta è assurda

L’intelligenza umana è riuscita a tenere testa all’intelligenza artificiale. Un ragazzino di 13 anni ha vinto al gioco più difficile di sempre, stiamo parlando di Tetris, è stata una vittoria entusiasmante.

L’intelligenza artificiale sta facendo passi veramente da giganti, anche se Terminator insegna, che non dovremmo proprio lasciarle spazio al 100%, in quanto l’essere umano dovrebbe sempre tenersi qualche asso nella manica. Film catastrofici a parte, si tende a lasciare in mano alla tecnologia ormai un sacco di cose, dimenticandoci che l’intelligenza umana ha fatto delle scoperte rivoluzionarie nel corso dei secoli, senza bisogno di robot, computer e quant’altro.

Ma si sa, il Progresso è anche questo. Anche se bisognerebbe sempre trovare un equilibrio tra “le macchine” e l’essere umano. Eppure, questa notizia ha entusiasmato parecchie persone, in quanto un ragazzino di 13 anni ha ottenuto la vittoria a uno dei giochi più difficili di sempre, stiamo parlando di Tetris. Un rompicapo all’apparenza molto semplice, ma in pratica molto complesso. Sveliamo maggiori dettagli.

Il ragazzino di 13 anni che ha vinto a Tetris

L’abbiamo visto in molte versioni, in quanto Tetris era presente in quasi tutti i dispositivi, dalla PlayStation, al Computer, al Gameboy, ai cellulari e così via. Il meccanismo era sempre il medesimo, dall’alto arrivavano dei mattoncini dal numero e dalla forma sempre diversi e stava nell’abilità del giocatore, cercare di “incastrarli” sempre per rendere la figura omogenea, senza mai lasciare spazi vuoti o zone sconnesse.

Questo gioco di ragionamento, concetto e di logica, nato dalla mente dell’inventore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, era stato portato a termine soltanto dall’intelligenza artificiale. Finora gli essere umani più scaltri, si erano fermati al livello 29, considerato da tutti come un record per questo gioco, ma oggi qualcosa è cambiato.

Non riusciva a crederci

Ormai il mondo aveva dimenticato il gioco di Tetris, nel senso che in molti pensavano che oltre al livello 29, un essere umano non ci sarebbe mai potuto arrivare, invece, qualche giorno fa è giunta la smentita. Un ragazzino di 13 anni, Willis Gibson, dopo tanti allenamenti e sfide continue con il software e verso se stesso, iniziate circa 2 anni fa, ha raggiunto un traguardo da record.

In meno di 40 minuti ha così raggiunto il livello 157, mandando in tilt il gioco stesso, in quanto il software probabilmente non era stato configurato per un record così eclatante compiuto da una mente umana. Eppure, l’essere umano riesce ancora a stupire, prendendosi qualche soddisfazione verso l’intelligenza artificiale. Con un video social nel quale viene documentata il suo traguardo, Gibson, appare non solo emozionato, ma anche stupito, in quanto non pensava che avrebbe mai potuto raggiungere un tale risultato. Non solo i follower, ma anche i grandi di questo settore si sono complimentati con il traguardo raggiunto da Willis.