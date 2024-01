Allarme uova: se le possiedi in casa buttale immediatamente | Rischi la salmonella

Messaggio di allerta rilasciato direttamente dal Ministero della Salute, il quale invita i cittadini a buttare o restituire al punto vendita o alla propria Asl di riferimento, i lotti di uova contaminati. Rischio salmonella.

La salmonella è un batterio che terrorizza l’essere umano da sempre, in quanto la sua presenza nel nostro organismo può provocare degli effetti molto gravi, fino ad arrivare alla morte, nel caso l’infezione si trasformasse in sistemica.

Per questo, i controlli nel nostro Paese sono molto rigidi per quanto riguarda le norme alimentari. Dal Ministero della Salute, arrivano di sovente comunicazioni urgenti, nel momento in cui viene scoperto la presenza di questo o altri batteri. L’ultima segnalazione riguarda dei particolari lotti di uova, le quali sono portatori di salmonella. Ecco di quali tipi parliamo.

Allarme uova infette da salmonella

Le uova non sono gli unici alimenti nei quali potrebbe svilupparsi la salmonella, in quanto si può trovare nella carne e derivati, nelle creme, nel latte crudo, nelle salse e condimenti vari per le insalate, nella frutta, nella verdura, nel gelato e recentemente è stato trovato anche nel salmone. La contaminazione avviene quando si mangiano questi e altri alimenti infetti, crudi o poco cotti, in quanto soltanto una buona cottura ad alte temperature debella il batterio.

Ma non è soltanto la cottura il problema, in quanto la contaminazione avviene per la maggior parte attraverso la consumazione degli alimenti, ma anche toccare superfici contaminate senza lavarsi le mani o bere acqua contaminata e anche toccare per esempio le feci degli animali senza lavarsi le mani.

Questi lotti vanno restituiti subito

Non bisogna mai sottovalutare i messaggi rilasciati dal Ministero della Salute, soprattutto se riguardano il rischio salmonella. In un recente comunicato hanno fatto sapere che le uova denominate: S, M, L, XL dei lotti: 34101, 34201, 34301, 34401, 34501, 34601, 34701, 34801, 34901, 35001, 35101, 35201, 35301, 35401, 35501, 35601, 35701, 35801, 35901, 36001, 36101, 36201, 36301 e 36401, non devono assolutamente essere consumati, neanche previa cottura.

Qualora aveste queste confezioni potrete buttarle o restituirle al supermercato e all’Asl di competenza. I sintomi della salmonella sono febbre, diarrea, crampi addominali molto forti, i quali nella forma più lieve si possono curare con apposite terapie dettate dal medico curante, ma nelle forme più gravi, le complicazioni sono molto preoccupanti. Per questo, bisogna sempre fare attenzione alla modalità con cui si consuma il cibo, il quale dovrebbe essere sempre ben cotto, per evitare qualunque problema di salute. Inoltre dovrete fare attenzione a molte altre disposizioni, come per esempio disinfettare bene i coltelli utilizzati per tagliare la carne, sterilizzare bene le uova prima di romperle, lavarsi sempre le mani e così via.