Sciagura nel mondo della politica: una deputata la fa davvero grossa | Dopo aver rubato si dimette, che vergogna

Caos nella politica, in quanto una deputata viene sorpresa a rubare e alla fine ha deciso di dimettersi pubblicamente. La motivazione di questo gesto però, ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginarlo.

Lavorare in politica può essere un sogno che si avvera per molti, in quanto, avere una carica di prestigio, può essere veramente molto gratificante. A prescindere dal loro cospicuo stipendio, i parlamentari, che sono seduti su “quelle sedie”, scelgono quella vita, perchè credono in quello che fanno e portano avanti i loro ideali, sperando di migliorare, la propria nazione di appartenenza.

Ovviamente, per citare lo zio Ben in Spiderman: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”, motivo per cui, com’era palese immaginare, la notizia della deputata, colta in flagrante, dopo aver rubato, ha scioccato tutti. La notizia, ha fatto il giro del mondo, soprattutto dopo la sua dichiarazione e le sue dimissioni. La storia però è molto più delicata di quello che si pensa.

Caos in politica dopo lo scandalo della deputata

Ovviamente il gesto che ha commesso la deputata, non è giustificabile, ma per capirne le motivazioni, bisogna scavare più in profondità, senza fermarci all’apparenza. La donna, una volta approdata in politica, non ha passato bei momenti, in quanto ha subito numerose violenze verbali, per non parlare di quelle minacce, che l’hanno costretta a vivere sotto scorta. Il grado di stress al quale è stata sottoposta è stato molto alto, come ha dichiarato lei stessa: “Se vivi con quel livello di minaccia, in quella che è già una situazione piuttosto stressante, allora ci saranno delle conseguenze…”.

E così, complice lo stress e quella diagnosi di sclerosi multipla, arrivata come un fulmine a ciel sereno, nel 2020, la deputata ha “perso la via”. Come ha dichiarato la parlamentare prima di dimettersi: “Non è un comportamento che posso spiegare perché non è razionale in alcun modo e, dopo la valutazione medica, capisco che non sto bene…”.

Lo scandalo della deputata della Nuova Zelanda

La deputata neozelandese Golriz Ghahraman, è stata costretta a dimettersi, dopo essere stata colta in flagrante, mentre per tre volte di fila, ha rubato dei vestiti, in negozi di abbigliamento lussuoso. I negozianti hanno ritirato la denuncia e quindi nulla pende a carico della Ghahraman, la quale si è scusata pubblicamente e ha dichiarato, come possiamo leggere su FanPage: “È chiaro per me che la mia salute mentale è gravemente colpita dallo stress legato al mio lavoro” e ancora: “Ciò mi ha portato ad agire in modi completamente insoliti. Non sto cercando di giustificare le mie azioni, ma voglio spiegarle…Non sono stata all’altezza. Mi dispiace”.

“Per noi è chiaro che la signora Ghahraman è in uno stato di estrema angoscia. Si è presa la responsabilità e si è scusata. Siamo profondamente dispiaciuti di vedere la signora Ghahraman andarsene in queste circostanze e le auguriamo tutto il meglio per il futuro”, hanno dichiarato i due leader del partito dei Verdi. Chissà come finirà questa storia?