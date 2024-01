Bianca Berlinguer innoridita dopo le parole di Albano Carrisi: cala un gelo terribile in studio | Ecco cosa è successo

Bianca Berlinguer, non può credere alle parole di Albano Carrisi. Le sue parole hanno sconvolto il pubblico

All’anagrafe Bianca Maria Berlinguer, è una celebre giornalista e conduttrice televisiva apprezzata dal pubblico italiano per i suoi modi gentili e la raffinatezza che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Nasce nel 1959 a Roma ed è figlia di Enrico Berlinguer, il leader del Partito Comunista Italiano.

Bianca consegue la laurea in Lettere e avvia subito la sua carriera professionale. Dopo aver svolto il praticantato a Radiocorriere TV, inizia a lavorare per Il Messaggero per poi approdare alla conduzione del TG3.

Il salto di qualità arriva nel 1991 quando inizia a condurre il telegiornale in fascia serale. Inizia così una carriera brillante che nel 2011 la porta ad aggiudicarsi il “Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo“.

Nel 2016 lascia la conduzione del telegiornale e passa a “Cartabianca“. Si tratta di un programma di approfondimento in onda su Rai Tre. Proprio durante questo rotocalco, in una delle recenti puntate, Bianca ha assistito ad alcune dichiarazioni sconvolgenti del cantautore Albano Carrisi.

Bianca Berlinguer, il debutto su Mediaset

Bianca Berlinguer, fin dai suoi esordi, ha svolto la sua professione di giornalista e conduttrice per la Rai. Tuttavia, nel 2023 ci sono state delle importanti novità e Bianca è passata a Mediaset. Da settembre, la Berlinguer conduce “È sempre Cartabianca” su Rete 4 e nella prima puntata ha voluto esprimere il suo pensiero.

“Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che abbiamo realizzato su Rai3“, sono le parole della giornalista nel monologo di apertura della nuova trasmissione. Come si evince dal nome, il programma è rimasto invariato così come i temi affrontati e la sceneggiatura del rotocalco.

Bianca Berlinguer, inorridita dalle parole di Albano

E’ sempre Cartabianca è il nuovo programma che Bianca conduce su Rete 4. In ogni puntata la conduttrice ospita diversi personaggi del mondo dello spettacolo con cui affronta temi di attualità. Uno degli ultimi invitati al rotocalco è stato proprio Albano Carrisi che, con le sue dichiarazioni, ha lasciato senza parole l’Italia intera e la conduttrice.

Bianca chiede un parere al cantautore pugliese sull’omicidio di Giulia Cecchettin e se volesse rivolgere un pensiero al papà della 22enne uccisa. La risposta di Albano è stata sconvolgente: «Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui, non la conosco. Credimi, su 365 giorni, per trecento sono fuori e purtroppo mi è sfuggita». Le parole di Carrisi hanno fatto letteralmente calare il gelo in studio e la Berlinguer ha cercato di riassumere la tragica vicenda.