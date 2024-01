Anna Falchi, figuraccia in diretta televisiva: il conduttore scivola ed è subito panico in studio | “…è colpa mia”

È successo un pò di tutto in diretta televisiva, con Anna Falchi che chiede se è colpa sua e con il conduttore che scivola. Per chi se lo fosse perso, ecco che cos’è successo.

Anna Falchi è la nota attrice e conduttrice televisiva, la quale da qualche anno a questa parte, è tornata alla ribalta con la conduzione di uno dei programmi di punta della Rai, I fatti vostri. Dopo un periodo di lontananza dal mondo dello spettacolo, Anna è tornata, dimostrando a tutti il suo valore.

Così, tra una puntata e l’altra, il caos successo qualche giorno fa ha movimentato di molto la giornata. Una cosa del genere i telespettatori ancora non l’avevano vista, c’è chi scivola da una parte e chi rimane stupita dall’altra. Insomma, nessuno può dire che Anna non sappia gestire gli imprevisti della diretta. Vediamo insieme che cosa è successo.

Caos in diretta televisiva per Anna Falchi

Caos a parte, Anna Falchi non si è fatta trovare impreparata e come al solito ha saputo gestire la situazione, pur essendo in diretta. La conduttrice sa perfettamente quello che vuole, non soltanto al lavoro ma anche in amore ed è proprio in questo frangente che in un’intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Oggi sto bene così. Sto vivendo un periodo di libertà e mi diverto come non facevo da anni. Esco con gli amici, sono pronta a conoscere persone nuove e sono molto più aperta…”.

In merito poi al presunto flirt con Beppe Convertini che le avevano attribuito ha dichiarato: “Tra noi c’è un’amicizia consolidata…Quella sera c’era anche mio fratello, Sauro, che è l’uomo della mia vita. Con Beppe non è la prima né l’ultima volta che usciamo insieme e lo faremo ancora…”. Per il momento quindi, pare che la Falchi sia single e continuerà ad esserlo finché non troverà la persona giusta.

Tibero Timperi scivola sulla cera e cade in diretta a #IFattiVostri https://t.co/IGdtCU0KyA — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 10, 2024

Tiberio cade sulla cera

Tornando al discorso iniziale, sono stati minuti di delirio al programma della Rai, I fatti vostri, di qualche giorno fa. Nonostante il panico della diretta e dell’imprevisto sempre in agguato, tutti quanti sono riusciti a cavarsela in maniera egregia. Il tutto è iniziato con Anna Falchi che mentre camminava per dare il via alla rubrica, Ci pensa Patty, è passata vicino al tavolino, dal quale improvvisamente è caduto un fornelletto con la cera sciolta. Non si sa alla fine se sia stata “colpa” della conduttrice o meno.

Sorpresa dell’accaduto la Falchi, ha subito chiesto: “Sono stata io? Io non ho fatto nulla. L’ho sfiorata?”. A questo punto, Tiberio Timperi è andato in soccorso della collega, il quale dopo aver raccolto è scivolato sulla cera, tra le risate generali. Dopo un simpatico siparietto, la Falchi, per cercare di smorzare la tensione ha concluso con: “Abbiamo materiale abbondante per Blob e Striscia La Notizia…”, proseguendo con la diretta consona. Che dire, a I fatti vostri non ci si annoia mai.