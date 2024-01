Myrta Merlino affonda senza pietà il rapper Fedez: “…tua moglie indagata fa notizia” | La replica è terribile

Myrta Merlino, si scaglia contro Fedez: “…tua moglie indagata fa notizia”. La replica del rapper lascia senza parole

Myrta Merlino è una talentuosa giornalista e conduttrice televisiva, molto apprezzata per la sua professionalità. Vanta un curriculum esemplare nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento e con passione si è imposta nello scenario televisivo italiano.

Nasce a Napoli nel 1969 e cresce in una famiglia di intellettuali. Per tale ragione, anche per Myrta la cultura diventa di fondamentale importanza e dopo aver conseguito la laurea, avvia la carriera nel mondo del giornalismo.

Inizia a collaborare con Il Mattino per poi debuttare in televisione ed occuparsi di politica in diverse trasmissioni. Nel 1994 passa in Rai ed è l’inviata del programma “Mixer“. Diventa così una presenza fissa nel mondo televisivo italiano.

Non tutti sanno che da 2019 è Ambasciatrice Unicef e nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Capo di Stato. Inoltre, si è aggiudicata anche moltissimi riconoscimenti per la sua carriera giornalistica.

Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: “È tutto nuovo”

Myrta Merlino è una giornalista ed una conduttrice che ha sempre svolto il suo lavoro con estrema professionalità e senza necessità di ricorrere al trash per ottenere ascolti. Proprio per queste sue doti, è stata scelta dai vertici Mediaset per condurre Pomeriggio Cinque. La giornalista napoletana ha preso il posto di Barbara D’Urso che, dopo 15 anni di servizio, ha dovuto dire addio al suo “caffeuccio” pomeridiano.

Il 4 settembre 2023, la Merlino ha iniziato questa nuova avventura e durante la sua prima puntata ha confessato di essere molto emozionata: “Buon pomeriggio a tutti! Voglio salutare tutto il mio pubblico. Per me è come vivere la prima di uno spettacolo importante a teatro. Che emozione! [..] È tutto nuovo anche per me“.

Voglio dire a #Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia#PandoroGate pic.twitter.com/aYAXwi6nuf — Myrta Merlino (@myrtamerlino) January 9, 2024

Myrta Merlino affonda Fedez, ma la replica è sconvolgente

Myrta Merlino, negli ultimi giorni, è stata la protagonista di un botta e risposta con il rapper Fedez. La questione è incentrata sulla vicenda mediatica di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata a causa della pratica commerciale scorretta con il brand Balocco. Tutto inizia da una storia che Fedez pubblica sui social in cui riprende dei giornalisti che lo aspettano e commenta: “Le priorità dell’informazione italiana“.

La replica di Myrta è stata immediata e su Twitter scrive: “se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia“. Con una Instagram Stories, il marito di Chiara controbatte: “Ciao Myrta ti rispondo anch’io con grande rispetto [..] ci tenevo a farti una domanda: così come tu vieni sotto casa mia, dove puoi trovare solo la cacca del mio cane, sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo?“.