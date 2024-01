Alessandra Amoroso, spunta la prima novità sul festival di Sanremo: nessuno poteva credere che lo avrebbe fatto davvero

Ecco cosa farà Alessandra Amoroso a Sanremo. La notizia ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno se lo aspettava. Sicuramente vivremo un momento molto intenso in questo Festival 2024.

Alessandra Amoroso è la famosa cantante, vincitrice di Amici nel 2009, la quale dopo quel momento magico, non è più scesa dai vertici della classifica. Ha dimostrato a tutti il suo valore e grazie al talent di Maria De Filippi, l’hanno capito tutti.

Adesso, Alessandra è carica, pronta per prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Da poco è stato svelato un interessante retroscena, la prima novità in campo Festival. Ecco che cosa farà la cantante, sono rimasti tutti elettrizzati e non vedono veramente l’ora di vederla sul palco dell’Ariston.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo

Per rimanere in tema Sanremo, Alessandra Amoroso ha svolto la prima prova, per quanto riguarda la sua esibizione con il brano Fino a qui. Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Si riempie tutto di magia, quella è la tua canzone, che poi diventa nostra, e poi loro” e ancora: “Non posso dire che questo brano sia stato scritto per Sanremo…io e la canzone ci siamo prima annusate e poi ci siamo dette: si possiamo andare, questo è il brano per Sanremo”.

Insomma, come sempre l’atmosfera pre-Sanremo la respirano tutti i cantanti in gara, i quali non vedono l’ora di esibirsi per liberarsi da quell’ansia da palcoscenico, che svanisce non appena prendono il microfono in mano.

Alessandra Amoroso, nella sera delle cover di #Sanremo2024, duetterà con Cesare Cremonini!

Alessandra e Cesare

In merito alla prima news di questo prossima, ma neanche poi tanto, Festival di Sanremo 2024, è uscita un’interessante indiscrezione, che ha elettrizzato i fan di Alessandra Amoroso, ma anche quelli di Cesare Cremonini. I due infatti, duetteranno insieme nella serata cover e il pubblico non vede l’ora di sentirli cantare insieme, in quanto sono sicuri sarà veramente un grande spettacolo.

Ma i telespettatori sono elettrizzati anche per un altro evento, dopo tanto tempo, Alessandra ed Emma Marrone saranno nuovamente insieme nella stessa stanza e in molti sono curiosi di sapere se le due smentiranno o meno la voce che gira da un pò di tempo, cioè quella che le due vincitrici di Amici, siano ai ferri corti. Non ci resta quindi che attendere l’inizio del Festival per vedere cosa succederà in quella che dovrebbe essere l’ultima edizione condotta da Amadeus. Secondo voi Alessandra Amoroso e Emma Marrone duetteranno insieme o comunque si mostreranno in sintonia come un tempo? E ancora, cosa ne pensate della featuring tra la cantante e Cesare Cremonini?