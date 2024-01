Ema Stokholma fa una rivelazione agghiacciante: spunta un segreto tenuto nel cassetto per anni

Ema Stokholma ha rivelato un segreto che tiene nascosto da diverso tempo e adesso si è sentita pronta a condividerlo alla “luce del sole”. Chissà se sarà possibile portarlo a termine?

E’ la famosa conduttrice e speaker di Rai Radio 2, stiamo parlando di Ema Stokholma, la quale non conduce soltanto programmi radiofonici e televisivi, ma è anche una scrittrice e una pittrice molto in voga. Il personaggio pubblico è nato in Francia ma da anni è naturalizzata italiana, in quanto è scappata di casa a 15 anni, per sfuggire ad una madre violenta, della quale parla di sovente.

La descrizione della sua triste infanzia, la si può trovare descritta nel suo libro, Per il mio bene, con il quale la 40enne si è aperta al mondo, togliendosi, speriamo, qualche peso dal cuore. Ad ogni modo, la Stokholma ha un segreto che dopo tanto ha avuto il coraggio di rivelare ai suoi fan.

Il segreto di Ema Stokholma

Ema Stokholma di segreti probabilmente ne ha molti, un pò come tutti, anche perchè in passato ne ha viste “di tutti i colori”, come ha dichiarato lei stessa. In un recente tributo che le ha riservato il Corriere della sera, nel giorno del suo 40esimo compleanno, abbiamo scoperto diversi aneddoti su di lei. Sono 9 pagine molto interessanti, che racchiudono la sua vita in grandi linee, vi consigliamo di leggerle, se ve le siete perse.

Ad ogni modo, tra le varie informazioni lette, ha svelato il momento in cui ha deciso di diventare dj: Ho iniziato a sfilare che avevo 15 anni, ma come ai tempi della scuola, fino all’ora di pranzo non carburavo…Così, spesso, arrivavo tardi ai casting e facevo arrabbiare tutti”. E ancora: “Diventare dj è stata la svolta: ho capito che non ero pazza, avevo solo bisogno di trovare il mio ritmo”.

Ecco qual è il suo vero nome

Oltre alla panoramica sulla sua vita, qualche giorno fa, la brava Ema Stokholma, ha rivelato a Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera, di avere un segreto che fino ad adesso aveva tenuto nascosto. Ecco che cosa ha dichiarato la dj: “Io sono Morwenn Moguerou e per questo mi piacerebbe riprendere il mio vero nome. È una cosa a cui sto pensando tanto, però è difficile. Dopo tanti anni, oramai sono conosciuta così, come Ema”.

In passato infatti aveva detto del suo nome: “è difficilissimo e con un sacco di “r”, un guaio per la mia erre moscia”, per questo ha avuto la necessità di trovare un nome d’arte “che suonasse bene e che la gente potesse ricordare facilmente”. Per questo si ispirò al brano di Rino Gaetano, Stoccolma.