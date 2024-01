Antonella Clerici, accusata pesantemente da suo marito: finalmente svelato quello che fa ogni giorno

Svelato quello che ama fare Antonella Clerici di consueto. “Accusata” anche dal compagno: “Anziché venire a letto…”, ecco di che cosa stiamo parlando e perchè la conduttrice è al centro dell’attenzione.

Antonella Clerici è la nota conduttrice Rai, colonna portante dell’emittente statale, grazie ai suoi programmi cult, E’ sempre mezzogiorno e The Voice Kids. Con la sua simpatia e ironia riesce a farsi amare dal suo pubblico, merito anche della sua ultra decennale esperienza nel campo televisivo.

Ma Antonellina non ha una “vita piena” soltanto nella sfera lavorativa, ma anche in quella familiare, la quale dopo un periodo altalenante in ambito sentimentale ha finalmente trovato la sua felicità, insieme al suo attuale compagno, Vittorio Garrone, con il quale, insieme a Maelle sono diventati una grande famiglia allargata. Ma è proprio il suo compagno ad aver rilasciato una dichiarazione sbalorditiva verso la Clerici. Ecco che cosa ama fare più di tutto quand’è a casa.

Ecco cosa fa ogni giorno Antonella Clerici

Antonella Clerici ha tante passioni e ama fare tutto con il sorriso, ma c’è una persona che ama più di tutte, sopra ogni cosa, cioè la sua “piccola” Maelle, la quale ormai, quasi 15enne, è una signorina. Ed è proprio di lei che ha parlato al canale podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Qui la Clerici ha spaziato con i suoi racconti, parlando sia degli episodi di bullismo che pensa che sua figlia abbia vissuto alle scuole medie, fortunatamente risolti poi con il tempo.

Sia a quello che dice sempre a sua figlia: “Io non sono una di quelle mamme bigotte che dice: “Devi arrivare a 18 anni”, perché tanto ormai…fallo quando sei pronta e anche con una persona che sia giusta…La tua prima volta dev’essere una cosa d’amore. Poi i tuoi tempi saranno i tuoi tempi…”, dimostrando come si possa affrontare un argomento tanto delicato con un’adolescente, in un modo molto intelligente.

La passione di Antonellina

Tornando a noi, in un recente storia Instagram, Antonella Clerici viene ripresa dal compagno e futuro marito (da quello che si vocifera), Vittorio Garrone, mentre è intenta a sistemare qualcosa. Dopo averle chiesto che cosa stessa facendo, la conduttrice di, E’ sempre mezzogiorno, ha dichiarato: “Sto facendo la mia cosa preferita… metto a posto la mia farmacia. Sapete che io ho sempre voluto avere una farmacia e, quindi, ecco, ho la mia personale e, poi, metto via i farmaci scaduti…”.

Così, Garrone in maniera goliardica “l’accusa”: “Invece di venire a letto a leggere un bel libro, sistema la farmacia…”, per tutta risposta, la sua compagna conclude: “Dopo leggo anche… adesso devo leggere i farmaci”. Che dire, come sostengono molti follower, Antonella e Vittorio insieme sono uno spasso, una sorta di Sandra e Raimondo degli anni 2000.