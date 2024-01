Cesare Cremonini, dal successo all’oblio: quel gesto che stava distruggendo per sempre il cantautore

Cesare Cremonini ha raccontato a “cuor leggero” ai suoi innumerevoli fan, di quel periodo di oblio, nel quale non stava per nulla bene fisicamente ma anche psicologicamente. Ecco che cos’è successo.

E’ approdato nel mondo della musica a tutta velocità con la sua “50 Special” e da allora, ha cambiato soltanto modalità di esibirsi, passando dal gruppo (gli allora Lunapop) a solista, ma poi per il resto è sempre lui.

Con la sua musica melodica e allo stesso tempo rock, Cesare Cremonini, ha fatto e lo fa tutt’ora, sognare intere generazioni, con la maggior parte dei suoi brani che per certi aspetti sembrano poesie. Non ha mai negato di aver deciso di fare questo lavoro grazie a Freddy Mercury dei Queen e da quel momento, la musica non l’ha mai abbandonata. Eppure, c’è stato un periodo, che probabilmente ha dubitato perfino della sua bravura. Ecco che cosa ha rivelato il cantante bolognese.

Il periodo di oblio di Cesare Cremonini

Prima di parlarvi di quello che ha attanagliato in precedenza, Cesare Cremonini in passato, volevamo soffermarci sul presente, in quanto uno dei due post che ha condiviso sui social, riguarda anche questo periodo. Sono molti i fan che non vedono l’ora di sentire nuovamente Cesare cantare in live o comunque con nuovi brani. Per il momento: “Ci sono così tante canzoni nuove da farci due album. Ma non sono pago. Non ho svuotato ancora del tutto questo tempo” e ancora:

“Ho ancora un cazzo di dolore che sembra infinito nell’anima e una rabbia e un bisogno di amore e di felicità così forte e un senso di gratitudine talmente potente che sento che ne nasceranno ancora. È ancora presto per tornare sul palco…”.

Si è capito quindi che Cremonini sta combattendo ancora una battaglia da dentro, speriamo quindi di rivederlo presto tornare il cantante che tutti i fan amano. Per il momento si vocifera che potremmo vederlo presto al Festival di Sanremo, insieme ad Alessandra Amoroso, nella serata cover. Ma per questo aneddoto, aspettiamo ancora una notizia ufficiale.

2016: un anno di buio per lui

L’altro post social che ha lasciato tutti senza parole, riguarda un momento specifico che il cantante bolognese ha dovuto vivere nel 2016. Ecco che cosa ha dichiarato Cesare Cremonini in merito al suo più grande periodo di oblio: “Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene…Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco…”.

In merito al motivo ha scritto: “Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso…”. Ci va grande coraggio a raccontarsi “senza veli”, speriamo quindi che il percorso di guarigione di Cesare sia arrivato quasi alla fine.