Gf, un ex gieffino messo con le spalle al muro dalla sua ex fiamma: “…troppo geloso”

Dopo diverso tempo spunta un retroscena che ha lasciato tutti senza parole, in merito all’ex gieffino e alla sua ex fidanzata. La gelosia come sempre rovina tutti i rapporti, anche quelli più forti. Ecco che cosa ha dichiarato.

L’amore quando sboccia è una cosa meravigliosa, ma in una coppia dovrebbe esserci sempre fiducia reciproca, rispetto e nessuno dovrebbe mai cercare di schiacciare l’altro, in quanto entrambi i partner dovrebbero essere sullo stesso livello.

Quando però, uno dei due pensa di avere il diritto di esercitare una qualunque forma di possesso verso l’altro, è qui che la maggior parte dei rapporti giungono alla fine. Ed è successo proprio questo all’ex gieffino e alla sua ex fidanzata. Dopo diverso tempo, è lei a svelare la sua verità.

La gelosia dell’ex gieffino secondo la sua ex fidanzata

A prescindere dalla storia dell’ex gieffino, per quanto riguarda gli attuali gieffini invece, le cose stanno prendendo una piega abbastanza complicata. Già il clima era teso prima, figuriamoci dopo che Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare in gara dopo la morte del padre. Abbiamo visto duri scontri, inquilini che hanno protestato per il suo ritorno in quanto a detta loro non corretto, altri che hanno minacciato di uscire prima e via così.

Ma principalmente in queste ore sono due i fatti che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica. Il primo caso riguarda le parole che Federico Massaro ha rivolto a Perla Vatiero in merito alle sue abitudini alimentari: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”, seguiti poi dalle risatine di Marco Maddaloni e Paolo Masella. Inoltre quell’ultimo “aereo messaggio”, nel quale i fan esternavano il loro sostegno a Beatrice, si è trasformato con la Luzzi che cercava di placare gli animi e diversi inquilini infastiditi e forse anche un pò gelosi, di tutto questo affetto che viene dimostrato “alla rossa” del reality.

La verità di Soraia Allam Ceruti su Luca Salatino

Oltre a questi drammi che i coinquilini del Grande Fratello stanno vivendo in queste ore, c’è anche un altro evento che lega indirettamente un ex gieffino del reality Mediaset. Dopo diverso tempo, Soraia Allam Ceruti, ha deciso di rilasciare la sua verità, in merito alla rottura con Luca Salatino. I due si erano conosciuti sul set di Uomini e Donne ed è proseguita anche dopo, che Salatino decise, a detta sua, di lasciare il Grande Fratello, in quanto sentiva la mancanza della Allam, smentite da lei stessa: “Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza, ma non riusciva a reggere le situazioni…”.

Oggi è la stessa Soraia a dire la sua: “C’erano cose che non mi andavano bene, vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici…Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa…” e alla fine hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore. Tra l’altro in merito ai presunti flirt che le sono stati attribuiti, la Ceruti ha dichiarato: “Non ho avuto più nessuno”, confermando a tutti di essere single da dopo Salatino. Chissà se l’ex gieffino avrà qualcosa da ribattere?