Terra Amara spoiler: il protagonista morirà lasciando un vuoto tremendo | Tutta colpa di una nota conduttrice

Si torna a parlare di quello spoiler che aveva lasciato tutti i fan della nota soap opera Turca, Terra Amara, affranti, in quanto la conduttrice aveva rivelato che il suo personaggio sarebbe morto di lì a poco.

Gli attori di Terra Amara sono adorati anche qui in Italia, forse di più che nel loro Paese d’origine, come aveva dichiarato Uğur Güneş: “Sono rimasto molto sorpreso dall’affetto ricevuto in Italia. In realtà essere amato così tanto, forse è un po’ eccessivo e io mi sento in imbarazzo, ma è una cosa bellissima e vi ringrazio…”. Si sa che gli italiani mettono passione in tutto, dalla creazione di un buon piatto fino all’affetto dimostrato ai vari protagonisti di film e soap di maggior interesse.

E gli attori della nota soap opera turca lo sanno bene, in quanto ormai sono idolatrati anche qui. Come succede anche per i nostri programmi, i telespettatori si affezionano ai personaggi e quando uno di questi esce dalle scene, la reazione è smisurata, come quella volta che la conduttrice aveva spoilerato la morte di uno di loro.

Il personaggio di Terra Amara che lasciò un vuoto tremendo

La notizia di cui vi parleremo a breve, fu rilasciata già diversi mesi fa, ma il “lutto” nei suoi confronti è ancora molto forte, infatti, rimasero scioccati sia i fan turchi quando videro la puntata per primi, sia quelli italiani, quando videro quello spezzone in anteprima. Il suo ricordo è tornato a galla nella mente dei follower, in quanto nella puntata del 13 gennaio, di Verissimo, con la padrona di casa, Silvia Toffanin, i fan hanno visto un altro personaggio, anch’esso fatto uscire dalla soap.

Uscito di scena qualche mese fa, Murat Unalmis, aveva dichiarato: “Sì, ogni storia ha una fine. Per me, un’altra storia è giunta alla fine…”. Ma in Italia è tornato per dare una bella notizia, proprio da quella stessa poltroncina, dove era stata mostrata “la morte” di un altro suo collega. Qui Unalmis ha dichiarato in esclusiva: “È arrivato il momento di svelare la sorpresa, tra poco si aggiungerà una terza persona al viaggio. Diventerò papà…”, lasciando Silvia e il pubblico elettrizzati.

La “morte” inaspettata

I divanetti di Verissimo, hanno visto diversi personaggi, parlare in anteprima, non solo della loro vita privata, ma anche di quei colpi di scena, che lasciano ogni volta i fan in piena fase di shock. Qualche mese fa a parlare fu Uğur Güneş, il quale aveva dichiarato: “Purtroppo ogni storia ha una fine. La storia prevedeva questo ed è finita. Voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito…”.

All’epoca ci aveva pensato Silvia Toffanin a mostrare in anteprima quello spoiler bello enorme che fece “cadere”, siamo sicuri, milioni di telespettatori dalla sedia. Per annunciare il triste evento, la conduttrice di Verissimo aveva dichiarato: “Oggi mostriamo in anteprima che cosa accadrà tra pochi giorni a Yilmaz. Yilmaz tra qualche giorno morirà…”. Nonostante siano state trasmesse diverse puntate da quel momento, il dolore dei fan per la perdita dei loro beniamini preferiti di Terra Amara è ancora “fresco”. Ad ogni modo, voi ve la ricordavate quella puntata?