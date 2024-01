Rai, questa volta l’annuncio lascia tutti senza fiato: “Non puo essere reale” | Ecco cosa sta succedendo

Un particolare servizio Rai ha lasciato tutti senza parole, in quanto l’opinione pubblica è stata divisa. C’è chi ha apprezzato e chi no, ecco che cos’è successo di così sconvolgente da far dire: “non può essere reale”.

La Rai è la nota emittente televisiva statale che non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto la conoscono tutti. Perfino quando si va all’estero, un suo canale televisivo sarà sempre visionabile da qualunque stanza di albergo.

Le notizie che si sentono oggi spaziano su diversi tipi di argomenti e non sempre i telespettatori sono entusiasti di quello che vedono. Ed è successo proprio questo con il servizio della discordia di cui vi parleremo a breve. Ecco che cos’è successo.

L’annuncio Rai che divide

In riferimento ai vari programmi che sono presenti nel palinsesto della Rai, sono molti i telespettatori che non vedono l’ora di vedere il prossimo Festival di Sanremo. Il primo appuntamento è imminente, in quanto non mancano ancora molte settimane per la messa in onda. Ruota ancora molto mistero su cosa dovremmo aspettarci da questa edizione, quel che è certo è che il pubblico da casa è ansioso di vedere quella che dovrebbe essere l’ultima conduzione del festival, da parte di Amadeus.

Si vocifera che essendo l’ultima (forse), Ama voglia concludere il suo operato “col botto”, chiamando a se molte persone a lui care, come per esempio Fiorello. Inoltre, la lista dei big della musica che parteciperanno allo spettacolo della musica, è stata già resa noto e così sono iniziate le prime prove, per fare in modo che nella diretta non sopraggiunga nulla di improvviso o di eclatante, vedi Blanco con le rose.

Il servizio del TG1 sugli omonimi non può essere reale#TG1 https://t.co/2FlO3ARsZQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2024

E’ tutta una questione di…omonimia

Non solo il Festival di Sanremo è uno di quei programmi storici, trasmesso da decenni, ma anche il Tg1 è uno dei pilastri dell’emittente pubblica. Il noto spazio di informazione, fa compagnia ai telespettatori da sempre, mostrando una moltitudine di notizie, dalla cronaca ai fatti “più soft”.

Il servizio che ha diviso l’opinione pubblica, riguardava la vita difficile delle persone i cui nomi, sono i medesimi di quelli dei vip. E’ una questione di omonimia, ma non sempre è piacevole per loro, dover spiegare di non essere né parenti né di avere voglia di sentirsi sempre rivolgere le medesime battutine a riguardo. Questo annuncio come dicevamo ha diviso i follower in due gruppi, quelli favorevoli a notizie leggere ogni tanto tra una catastrofe e una notizia di attualità e l’altra e altri che non sono stati per nulla felici.

Questo malcontento lo si può leggere nei commenti rilasciati al post Twitter della pagina di Cinguetterai: “Il servizio del TG1 sugli omonimi non può essere reale“. Voi cosa ne pensate?