Selvaggia Lucarelli, l’ennesimo affondo contro i Ferragnez: la giornalista fa una confessione ‘imbarazzante’

Selvaggia Lucarelli rilascia un suo pensiero in merito a tutta la vicenda dei “Ferragnez”. Le sue parole per alcuni follower sono giuste, per altri “imbarazzanti”. Ecco che cosa ha dichiarato la giornalista.

La vita è fatta di alti e bassi, non importa il conto in banca, il cognome, la nazionalità e così via, tutti quanti noi, durante il corso della nostra esistenza, alterneremo sempre momenti belli a momenti brutti. Non ci si può fare nulla, per quanto ci si provi, le cose non potranno mai andare bene sempre.

Mahatma Gandhi diceva: “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, ed è vero. “L’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti… così sei un vincente…”, diceva Rocky Balboa. Sicuramente di colpi “The Ferragnez” ne stanno incassando parecchi in questo momento e sulla questione interviene Selvaggia Lucarelli, con il suo punto di vista.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli verso i Ferragnez

La carriera di Chiara Ferragni e Fedez è messa a dura prova dallo scandalo in cui sono precipitati, in quanto l’opinione pubblica si sa, o ti ama alla follia o ti odia con l’intensità di mille fuochi. Attualmente, la questione del pandoro Balocco è ancora in corso e quindi non spetta a noi dichiarare nulla in merito, finchè non saranno le organizzazioni competenti a rilasciare un loro verdetto finale.

Per il momento, tutti quanti stanno cercando di proseguire le loro vite, sperando di tornare alla normalità. Anche perchè si sa, la fama e l’affetto dei follower è da sempre altalenante e probabilmente è proprio questo che spaventa maggiormente i vip. Ma come diceva Freddy Mercury: “Show must go on”, quindi non ci resta che attendere come si evolverà questa storia.

Ricorderemo questo periodo storico come quello in cui Chiara Ferragni e Fedez erano i cattivi e Rosa e Olindo i buoni. E non è una battuta. Questo paradosso in una strana coincidenza temporale, di là dei fattori scatenanti (la beneficenza, il caso Erba), spiega l’immenso potere… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 12, 2024

Un paragone che ha diviso l’opinione pubblica

In merito allo scandalo del pandoro Balocco, sono in molti che vogliono dire la loro o rilasciare la propria opinione. Tra i tanti, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto rilasciare il suo pensiero con un post Twitter: “Ricorderemo questo periodo storico come quello in cui Chiara Ferragni e Fedez erano i cattivi e Rosa e Olindo i buoni. E non è una battuta…” e ancora:

“Questo paradosso in una strana coincidenza temporale, di là dei fattori scatenanti (la beneficenza, il caso Erba), spiega l’immenso potere dei media. Come possano maciullarti o riabilitarti, chiunque tu sia, se è arrivato il tuo momento”. In merito a queste parole molto dirette, i lettori si sono divisi. C’è chi l’ha appoggiata, riflettendo molto su quello che ha detto e poi c’è chi l’ha criticata, definendo “imbarazzante” quello che ha scritto, come è stato postato sui social. Ovviamente qui ognuno, purchè lo faccia in maniera civile, può esprimere la propria opinione. Per questo siamo curiosi di sapere, voi cosa ne pensate?