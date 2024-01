Federica Nargi, tutta la verità sulla crisi con Alessandro Matri: svelati i motivi che mettono a rischio il matrimonio

Dopo una recente dichiarazione, sono in molti che hanno pensato subito alla fine della vita insieme, tra Alessandro Matri e Federica Nargi. Ma sarà veramente così? Ecco qual è la verità.

Sono una delle coppie più amate di sempre, stiamo parlando di Alessandro Matri e Federica Nargi, ex calciatore lui e modella lei. Stanno insieme da così tanto tempo, che per molti è come se fossero sposati, anche perché alla fine è soltanto un anello che li separa da questa definizione. Per il resto è come se lo fossero, vivono insieme e hanno messo su famiglia.

Genitori delle piccole Sofia e Beatrice, la vita di Matri e la Nargi procedeva a gonfie vele, finché una loro recente dichiarazione ha fatto dubitare i loro follower sulla loro vita di coppia. Ma sarà veramente così? Bisogna sempre approfondire l’argomento, mai fermarsi alle prime battute. Ecco la verità del caso.

La verità di Alessandro Matri e Federica Nargi

Tra l’altro, aprendo un attimo una parentesi tra Alessandro Matri e Federica Nargi, da poche settimane hanno partecipato al programma di Alessandro Borghese, Celebrity Chef, nel quale indossa i suoi “panni da borghese” e giudica i piatti cucinati da altri, per una volta. Ma tranquilli a fine puntata torna il mitico chef Borghese. Ad ogni modo, Alessandro e Federica, si sono sfidati a colpi di…pietanze, facendo divertire i telespettatori per la loro simpatia e complicità.

I follower li adorano ed è per questo che li seguono fin dagli esordi. Per chiunque si fosse perso la puntata in questione, vi consigliamo veramente di vederla, in quanto sono stati spassosissimi. Secondo voi chi ha vinto tra chef Matri e chef Nargi?

Vita da…genitori

Come avrete potuto capire, dalla sintonia che hanno dimostrato è assolutamente fuori discussione che Alessandro Matri e Federica Nargi, siano arrivati “alla frutta”. La loro vita è ancora dolce e buona come il dessert, semplicemente la coppia ha dovuto abbracciare il cambiamento, portato dal fatto di essere diventati genitori.

Al canale podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Matri e la Nargi hanno dichiarato di dormire in camere separate, ma non perché l’amore sia finita, solamente per questioni “organizzative”. Tutti i genitori, sanno benissimo cosa vuol dire andare a dormire in due e svegliarsi con la prole nel lettone. Ecco che cosa ha rivelato la coppia: “Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole…A un certo punto della notte, arriva una delle due in camera nostra” e ancora: “solitamente la più grande. E di conseguenza uno dei due passa la notte nell’altra camera…”, normale amministrazione insomma.

Quindi tranquilli Alessandro e Federica vanno ancora d’amore e d’accordo, per non parlare del fatto che sono dei bravissimi e amorevoli genitori. Hanno dimostrato quindi, che non sono queste cose a mettere fine ad un solido matrimonio. Pericolo scampato dunque!