Dramma pulizia termosifone: da oggi è possibile farlo con un prodotto che abbiamo tutti in casa | Addio drammi

Finalmente pulire il termosifone non è più un dramma, in quanto come lavoro è di solito molto pesante. Grazie a questo particolare ingrediente però, diventerà un gioco da ragazzi per tutti.

Si sa, effettuare le pulizie domestiche, non è mai uno spasso. Possono piacere o meno, ma farle diventa fondamentale, per svariati aspetti, anche solo allergici. Fortunatamente la tecnologia viene in nostro soccorso, motivo per cui, grazie a molti elettrodomestici, pulire casa non è mai stato così rapido e veloce.

Nonostante questo però, ci sono alcuni metodi, considerati “della nonna“, che ancora funzionano meglio di tutti per effettuare le faccende domestiche in tempi brevi. Con questo metodo che stiamo per svelarvi, pulire i termosifoni non è mai stato così semplice.

Il metodo per pulire velocemente i termosifoni

Molti sottovalutano la pulizia dei termosifoni, ma in realtà è importante tanto quanto lavare i piatti se ci pensate. Un calorifero sporco, non solo rilascerà nell’aria la polvere, che potrebbe essere causa di fattori allergici, ma il suo funzionamento verrebbe compromesso, facendovi aumentare i costi in bolletta. Prima di procedere con il metodo in questione, ricordatevi sempre che bisognerà eliminare tutta la polvere presente, in quanto se solo vi azzardaste a lavare le fessure impolverate con l’acqua, fareste soltanto un pasticcio e basta.

Per prima dovrete quindi rimuovere la polvere, che sia con l’apposita spazzola per i termosifoni o con un panno elettrostatico o ancora con l’aspirapolvere e/o il phone. Una volta eliminato tutto il pulviscolo, allora si che potrete procedere con la lettura dell’ultimo paragrafo.

Il sapone di Marsiglia viene in vostro aiuto

Come dicevamo, una volta spolverati bene, i termosifoni adesso, potranno essere lavati. Per rimuovere le macchie e per far tornare il vostro calorifero lucente come appena comprato, non dovrete fare altro che procurarvi un panno umido e un panetto di sapone di Marsiglia. Qui potrete o grattugiare dei pezzettini di sapone sulla spugna o sfregare semplicemente il detergente sulla superficie.

Una volta eliminate le macchie, potrete basarvi sul metodo della brocca per pulire completamente il vostro calorifero. Disponete sotto di esso una bacinella, riempite una brocca d’acqua tiepida e al suo interno far sciogliere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia. Qui non vi resta che svuotare il composto liquido da sopra il radiatore e vedrete la sporcizia colare verso il basso, all’interno della bacinellina. Asciugate il tutto con un panno e avrete finito. Non solo sentirete un buon profumo, ma il vostro termosifone sarà di nuovo pulito, lucido e funzionale come il primo giorno. Sul sito vivodibenessere.it, troverete il metodo completo sia di questo che di altre soluzioni fai da te, più adatte a voi.