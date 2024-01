Vitamina D: se la assumi ogni giorno puoi ridurre drasticamente la mortalità | Parla l’esperto

Vitamina D, l’assunzione regolare riduce la probabilità di contrarre malattie mortali. Il consiglio arriva dal professionista

Mantenere un buono stato di salute è una nostra responsabilità e con i giusti accorgimenti, si può ridurre notevolmente la possibilità di contrarre malattie. L’assunzione di vitamine e minerali sono dei toccasana per la nostra salute, a prescindere dall’età.

Con il passare degli anni cambiano le esigenze alimentari e fisiche dell’essere umano. Tuttavia, in ogni età, resta una costante: ovvero l’assunzione di quelle vitamine che ci permettono il benessere fisico. Ad esempio, l’infanzia è caratterizzata da una rapida crescita e l’assunzione del calcio e del ferro permetteranno lo sviluppo di una solida struttura ossea e della capacità cognitive.

L’adolescenza, invece, è un periodo complesso in cui il giovane sperimenta nuove necessità alimentari. In questa fascia d’età, è fondamentale assumere la Vitamina C che consente lo sviluppo dei tessuti ossei e la Vitamina A per il rafforzamento del sistema immunitario.

Nell’età adulta è opportuno mantenere il benessere fisico ed è necessario assumere vitamine e minerali associati ad un corretto stile di vita. Queste abitudini sane ridurranno drasticamente la possibilità di malattie dannose e croniche.

Vitamina D, cos’è e in quali alimenti la troviamo

Uno dei modi per garantire il benessere e la salute fisica è sicuramente l’assunzione della Vitamina D. Si tratta di una vitamina liposolubile, ovvero che si scioglie nei grassi e può essere assunta tramite la giusta alimentazione, ma anche tramite l’esposizione al sole. I raggi ultravioletti trasformano un grasso presente nell’epidermide in Vitamina D3, fondamentale per le ossa e i muscoli.

Inoltre, mangiare sano è uno dei presupposti fondamentali per condurre una vita in salute ed esistono degli alimenti che contengono la Vitamina D. Durante l’inverno, in cui non c’è esposizione al sole, sarà necessario assumere alcuni cibi che produrranno naturalmente tale vitamina. Tra questi ingredienti troviamo funghi, burro, formaggi grassi, tonno, salmone e gamberi.

Vitamina D, assumila ogni giorno: lo dice l’esperto

Come abbiamo ampiamente spiegato, l’assunzione della Vitamina D è fondamentale per mantenere un ottimo stato di salute e per ridurre la possibilità di malattie gravi o addirittura mortali. La mancanza di tale vitamina nell’organismo è presente soprattutto nei malati di cancro. Infatti, secondo una ricerca, circa il 59% di malati di tumore al colon retto, soffre di carenza di Vitamina D.

Secondo uno studio condotto presso il German Cancer Research Center, l’assunzione giornaliera e costante della Vitamina D potrebbe ridurre la possibilità di ammalarsi gravemente. “Abbiamo osservato questa riduzione del 12% della mortalità per cancro dopo la somministrazione non mirata di vitamina D3 a individui con e senza carenza di vitamina D. Possiamo quindi presumere che l’effetto sia significativamente più alto per quelle persone che sono effettivamente carenti di vitamina D“, hanno ammesso i ricercatori coinvolti in tale studio.